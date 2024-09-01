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«Уфа» всухую проиграла московскому клубу

«Уфа» всухую проиграла московскому клубу

1 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI
Матч восьмого тура Первой лиги состоялся в субботу, 31 августа, на уфимском стадионе «Нефтяник».

По итогам игры футбольного клуба «Уфа» с «Торпедо» башкортостанская команда потерпела поражение. Полузащитник московского ФК Артём Соколов забил в ворота «уфимцев» на 85-й минуте. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Отметим, что это поражение для «Уфы» — второе подряд. Ранее команда на том же поле провела встречу с «Сочи». «Уфимцы» сумели забить гостям три гола, однако в свои ворота пропустили четыре мяча.

«Торпедо» между тем благодаря последней победе смогла временно закрепиться в качестве лидера таблицы первенства с 16 очками.

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Отметим, этот матч «Уфа» играла в специальной форме с символикой 450-летия города — в день игры столица Башкирии отмечала свой юбилей.

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