«Уфа» всухую проиграла московскому клубу

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
По итогам игры футбольного клуба «Уфа» с «Торпедо» башкортостанская команда потерпела поражение. Полузащитник московского ФК Артём Соколов забил в ворота «уфимцев» на 85-й минуте. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.
Отметим, что это поражение для «Уфы» — второе подряд. Ранее команда на том же поле провела встречу с «Сочи». «Уфимцы» сумели забить гостям три гола, однако в свои ворота пропустили четыре мяча.
«Торпедо» между тем благодаря последней победе смогла временно закрепиться в качестве лидера таблицы первенства с 16 очками.
Отметим, этот матч «Уфа» играла в специальной форме с символикой 450-летия города — в день игры столица Башкирии отмечала свой юбилей.