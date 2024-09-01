Сентябрь начался с неприятных сюрпризов в Башкирии

В понедельник, 2 сентября, на всей территории региона обещают сухую погоду. Ветер — северного направления, слабый. В ночь на эту дату в Башкирии похолодает до +3°C… +8°C. Особенно серьёзно снизится температура воздуха в горных и северных районах Башкортостана. Синоптики обещают в этих частях региона заморозки до -2°C. Днём же в Республике ожидается +17°C… +22°C.