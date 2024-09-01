Сентябрь начался с неприятных сюрпризов в Башкирии

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В понедельник, 2 сентября, на всей территории региона обещают сухую погоду. Ветер — северного направления, слабый. В ночь на эту дату в Башкирии похолодает до +3°C… +8°C. Особенно серьёзно снизится температура воздуха в горных и северных районах Башкортостана. Синоптики обещают в этих частях региона заморозки до -2°C. Днём же в Республике ожидается +17°C… +22°C.
Днём вторника, 3 сентября, в Башкирии местами возможны небольшие дожди. Ветер умеренный, по-прежнему северного направления. Ночью температура воздуха составит +7°C… +12°C. В северных и горных районах столбик термометра окажется на отметке +2°C. В светлое время суток потеплеет до +18°C… +23°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сняли с повышенного контроля все участки, подтопленные в связи с дождевым паводком. Напомним, в июле и августе в Республике наблюдалось аномальное количество осадков, из-за которых пострадало множество районов Башкирии.