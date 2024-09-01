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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

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Путин наградил штурмовика из Уфы

Путин наградил штурмовика из Уфы

1 сентября 2024, 13:51
Фото: Telegram / Администрация Кировского района Уфы
Об этом сообщили в администрации Кировского района города.

В зоне СВО погиб, получив смертельное ранение, уроженец столицы Башкирии Артур Ахметдинов. Траурная церемония состоялась в воскресенье, 1 сентября, в Уфе. На прощании с бойцом присутствовали представители муниципальной администрации и парламента региона.

Известно, что военнослужащий находился в зоне спецоперации в качестве штурмовика. Контракт с Минобороны РФ он подписал в 2023 году. В конце сентября того же года погиб, однако похоронить бойца, судя по всему, получилось только спустя почти год.

Посмертно был награждён орденом Мужества.

Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погибли бизнесмен и «айтишник» из Башкирии.

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