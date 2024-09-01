Путин наградил штурмовика из Уфы

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В зоне СВО погиб, получив смертельное ранение, уроженец столицы Башкирии Артур Ахметдинов. Траурная церемония состоялась в воскресенье, 1 сентября, в Уфе. На прощании с бойцом присутствовали представители муниципальной администрации и парламента региона.
Известно, что военнослужащий находился в зоне спецоперации в качестве штурмовика. Контракт с Минобороны РФ он подписал в 2023 году. В конце сентября того же года погиб, однако похоронить бойца, судя по всему, получилось только спустя почти год.
Посмертно был награждён орденом Мужества.