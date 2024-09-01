Миллион слухов в Башкирии в преддверии выборов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Если сделать своего рода срез различных телеграмм-каналов, пишущих о ходе избирательной компании главы республики Башкортостан, то можно заметить интересную особенность: практически везде появляются одни и те же «эксперты», которых никто толком не знает, и начинают критиковать команду действующего главы региона Радия Хабирова. Якобы внутри блока уже давно назрел раскол, а его ближайший соратник Андрей Назаров и вовсе может уйти в отставку. При этом ни один социалист не привел сколь весомых доказательств.
Кильсенбаев и Абдрахманов — плохие управленцы?
Второй момент, на который стоит обратить внимание, — это то, как в околополитических кругах обсуждается компетентность первого заместитель премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева и руководителя аппарата Правительства РБ Азамата Абдрахманова. Т.е. люди, которые никогда не были на их месте, рассуждают, насколько эффективно они работают. Говорят, что действующий глава региона мог поставить их на высокие должности в противовес Андрею Назарову. И опять же, нет ни одного факта, указывающего на такое решение. Наоборот, позитивные сдвиги в работе современной команды Радия Хабирова прямо доказывают обратное.
Урал Кильсенбаев был одним из самых молодых глав районов Уфы и прошел путь от муниципального служащего до первого замруководителя по внутренней политике администрации Хабирова. На посту главы УВП в Башкирии почти пять лет обеспечивал высокий уровень легитимности выборов, включая выборы Президента России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Азамат Абдрахманов, как член правительства Башкирии, по поручению Главы региона был командирован в зону СВО для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР и помощи местным жителям. После возвращения временно замещал А.Бадранова в комиссии по недропользованию. Награжден Орденом Дружбы за работу по восстановлению Донбасса.
Выдуманный смысл заказной проблемы
Один из главных инструментов, которым работают различные деструктивные элементы, является посыл о том, что башкирское Зауралье «кипит» националистическими настроениями и идеями. Однако это не так. Частые встречи Назарова, Кильсенбаева и Абдрахманова и жителями Зауралья доказывают, что людей волнует одно и тоже — это социальная сфера, медицина, дороги, жилье. Никакого националистического подтекста нет. Люди видят, что многие их вопросы исправляются. Проблемами власть занимается.
Гипотетическая отставка Андрея Назарова
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, конечно, когда-нибудь покинет свой пост, но явно это будет не сегодня и не сейчас. Когда эффективность его работы четко показана ростом экономического потенциала региона. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: Радий Хабиров на корню пресекает любые вопросы внутри команды для эффективной работы всей политической элиты региона. Поэтому говорить о том, что у Андрея Назарова и Азата Бадранова есть какие-то конфликты, по крайней мере, недальновидно, если не знаешь внутриполитической кухни.
Белый дом (Администрация Главы РБ) — это орган, обеспечивающий деятельность Главы республики, включая общественно-политические вопросы, а Правительство Башкирии — отвечает за социально-экономическое развитие республики. Одни занимаются политикой, другие — экономикой, причем у каждого очерчена четкая зона ответственности, жестко обозначенная Радием Хабировым.
Насчет аппаратных позиций Андрея Назарова сомнений ни у кого нет. В случае избрания Главой республики Радия Хабирова вся работоспособная часть башкирского кабмина продолжит свою работу. А по нашим источникам, это большая часть членов правительства во главе с действующим премьер-министром Башкирии.