Миллион слухов в Башкирии в преддверии выборов

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — это то, как в околополитических кругах обсуждается компетентность первого заместитель премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева и руководителя аппарата Правительства РБ Азамата Абдрахманова. Т.е. люди, которые никогда не были на их месте, рассуждают, насколько эффективно они работают. Говорят, что действующий глава региона мог поставить их на высокие должности в противовес Андрею Назарову. И опять же, нет ни одного факта, указывающего на такое решение. Наоборот, позитивные сдвиги в работе современной команды Радия Хабирова прямо доказывают обратное.