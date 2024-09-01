Лошадь смяла «Ладу» в Башкирии

Ранее аналогичная авария — уже с лосём — едва не приключилась под Уфой. Всё случившееся попало на кадры видеорегистратора. На записи видно, как рогатый зверь внезапно выскакивает на дорогу и мастерски уворачивается от двух автомобилей, несущихся на полной скорости.