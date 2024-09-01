Лошадь смяла «Ладу» в Башкирии

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Инцидент случился поздним вечером 31 августа. Водитель отечественного авто «десятой» модели ехал вблизи деревни Азикеево, когда на дорогу из темноты внезапно выскочил жеребец. Затормозить «ВАЗ» вовремя не успел — легкоушка столкнулась с животным и угодила прямо в кювет.
Водитель и пассажир автомобиля выжили. Им оказали помощь медики. На кадрах можно увидеть, что у машины сильно смяло переднюю часть кузова и практически выбило лобовое стекло. Само животное погибло.
Ранее аналогичная авария — уже с лосём — едва не приключилась под Уфой. Всё случившееся попало на кадры видеорегистратора. На записи видно, как рогатый зверь внезапно выскакивает на дорогу и мастерски уворачивается от двух автомобилей, несущихся на полной скорости.