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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:35

Лошадь смяла «Ладу» в Башкирии

Лошадь смяла «Ладу» в Башкирии

1 сентября 2024, 07:09
Фото: ГК РБ по ЧС
ДТП с животными произошло на трассе в Белорецком районе Республики, сообщил Mkset региональный Госкомитет по ЧС.

Инцидент случился поздним вечером 31 августа. Водитель отечественного авто «десятой» модели ехал вблизи деревни Азикеево, когда на дорогу из темноты внезапно выскочил жеребец. Затормозить «ВАЗ» вовремя не успел — легкоушка столкнулась с животным и угодила прямо в кювет.

Водитель и пассажир автомобиля выжили. Им оказали помощь медики. На кадрах можно увидеть, что у машины сильно смяло переднюю часть кузова и практически выбило лобовое стекло. Само животное погибло.

Фото: ГК РБ по ЧС

Ранее аналогичная авария — уже с лосём — едва не приключилась под Уфой. Всё случившееся попало на кадры видеорегистратора. На записи видно, как рогатый зверь внезапно выскакивает на дорогу и мастерски уворачивается от двух автомобилей, несущихся на полной скорости.

Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
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