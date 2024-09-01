Два человека погибли в жуткой аварии в Башкирии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Авария произошла на трассе Благовещенск — Павловка. По данным Госавтоинспекции, отечественное авто «четырнадцатой» модели двигалось в город и съехало с дороги в кювет. За рулём в этот момент сидел 21-летний юноша, водительские права у молодого человека имелись.
Жертвами ДТП стали двое пассажиров — 27-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пассажиры автомобиля скончались от травм ещё до приезда скорой, медикам оставалось только констатировать смерть пациентов. Ещё один пассажир — 26-летний мужчина — был госпитализирован. Водителя на карете скорой также доставили до больницы.
Что именно привело к аварии — выясняется. Как сообщает ГАИ, управлявший автомобилем юноша не справился с управлением.
Ранее под Белорецком водитель отечественной «десятки» врезался в лошадь, оказавшуюся посреди дороги.