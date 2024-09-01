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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Два человека погибли в жуткой аварии в Башкирии

Два человека погибли в жуткой аварии в Башкирии

1 сентября 2024, 10:34
Фото: ГАИ РБ
ДТП с трагическим исходом случилось в ночь на воскресенье, 1 сентября, под Благовещенском — сообщает ГАИ региона.

Авария произошла на трассе Благовещенск — Павловка. По данным Госавтоинспекции, отечественное авто «четырнадцатой» модели двигалось в город и съехало с дороги в кювет. За рулём в этот момент сидел 21-летний юноша, водительские права у молодого человека имелись.

Жертвами ДТП стали двое пассажиров — 27-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пассажиры автомобиля скончались от травм ещё до приезда скорой, медикам оставалось только констатировать смерть пациентов. Ещё один пассажир — 26-летний мужчина — был госпитализирован. Водителя на карете скорой также доставили до больницы.

Что именно привело к аварии — выясняется. Как сообщает ГАИ, управлявший автомобилем юноша не справился с управлением.

Видео: ГАИ РБ
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