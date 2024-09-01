Два человека погибли в жуткой аварии в Башкирии

Жертвами ДТП стали двое пассажиров — 27-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пассажиры автомобиля скончались от травм ещё до приезда скорой, медикам оставалось только констатировать смерть пациентов. Ещё один пассажир — 26-летний мужчина — был госпитализирован. Водителя на карете скорой также доставили до больницы.