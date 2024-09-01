Башкирские врачи откачали из пациентки 8 литров крови

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Не самый приятный случай из клинической практики Ильшат Яппаров использовал в качестве наглядной иллюстрации к посту о важности ранней диагностики заболеваний. Если периодически не показываться врачам, то можно повторить судьбу пациентки и из Стерлитамака в Башкирии. Женщина долго игнорировала инородное тело в своем организме — на ее яичнике выросла огромная киста.
— В гинекологическом отделении №2 была прооперирована пациентка с кистой яичника больших размеров. Объем содержащейся в ней жидкости составлял 8 литров.
Операционная бригада успешно провела операцию. Сделала ли вывод из ситуации пациентка и намерена ли время от времени проходить осмотры у медиков — не сообщается.
Напомним, в августе 2024 года в Башкирии разгорелся скандал из-за установленной в кабинете гинеколога камеры видеонаблюдения. В ситуации будет разбираться Росздравнадзор.