Башкирские врачи откачали из пациентки 8 литров крови

Не самый приятный случай из клинической практики Ильшат Яппаров использовал в качестве наглядной иллюстрации к посту о важности ранней диагностики заболеваний. Если периодически не показываться врачам, то можно повторить судьбу пациентки и из Стерлитамака в Башкирии. Женщина долго игнорировала инородное тело в своем организме — на ее яичнике выросла огромная киста.