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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Башкирии загорелся торговый центр

В Башкирии загорелся торговый центр

31 августа 2024, 07:15
Пугающие кадры распространяют очевидцы в соцсетях.

В Салавате 31 августа загорелось здание ТЦ «Аструм». Горожане заметили столб густого дыма и скопление техники оперативных служб. Очевидцы утверждают, что пламя охватило склад сети магазинов по продаже электротехники «М.Видео».

UPD: В МЧС Mkset подтвердили факт инцидента. По информации экстренных служб, из торгового центра эвакуировали 80 человек, в том числе 12 детей.

Видео: соцсети
В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человек
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке вспыхнуло здание филиала уфимского вуза. Огонь объявл крышу учебного заведения.

Вуз горит в Башкирии
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