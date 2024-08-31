В Башкирии загорелся торговый центр

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Салавате 31 августа загорелось здание ТЦ «Аструм». Горожане заметили столб густого дыма и скопление техники оперативных служб. Очевидцы утверждают, что пламя охватило склад сети магазинов по продаже электротехники «М.Видео».
UPD: В МЧС Mkset подтвердили факт инцидента. По информации экстренных служб, из торгового центра эвакуировали 80 человек, в том числе 12 детей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке вспыхнуло здание филиала уфимского вуза. Огонь объявл крышу учебного заведения.