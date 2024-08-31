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Published Сегодня, 05:51

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Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября

Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября

31 августа 2024, 05:51
Фото: 1MI
Рассказываем, как не разориться на покупке цветов ко Дню знаний.

Страховщики выяснили у жителей Уфы, насколько подорожали цветы в городе по сравнению с минувшим годом. Дарить букеты классным руководителям в 2024 году собираются около 79% школьников башкирской столицы. По словам респондентов, в среднем жители Уфы готовы потратить на такой подарок от ₽1 тысячи до ₽5 тысяч.

Между тем специалисты утверждают, что «индекс букета» — доля расходов на цветы из всей суммы на подготовку к школе — уменьшилась. Более того, по информации страховщиков, в Уфе он оказался одним из самых низких среди российских городов-миллионников. Между тем 84% опрошенных жителей башкирской столицы уверены, что букеты за последний год подорожали. Ещё 12% считают, что стоимость цветов «по ощущениям» никак не изменилась.

Фото: 1MI

Так или иначе, производители онлайн-касс отмечают, что с 1 по 20 августа продавцы действительно подняли цены на букеты, как и бывает практически каждый сезон в связи с возросшим спросом. Более того, по сравнению со стоимостью в минувшем году, средняя сумма, которую придётся отдать за цветы, увеличилась на 26% — до 1788 ₽.

Как сэкономить на покупке букета?

Некоторые классы имеют традицию заранее договариваться о покупке цветов и собирать один подарок со всего класса. Такой вариант может быть удобен и для учителей, так как после линейки и классного часа им не придётся нести огромную охапку цветов. Из тех же соображений — если всё же решили делать отдельный подарок от каждого — не стоит собирать слишком большие букеты. Следует отметить, что от них может стать плохо и самому ребёнку, если запах цветов чрезмерно резкий.

Интересным подарком так же могут стать живые комнатные растения — такие цветы будут радовать своего владельца гораздо дольше.

Советами по выбору подарка и конкретных цветов для букета Mkset делился в своём материале. В нём также можно найти и множество полезных советов по подготовке ко Дню знаний.

Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
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