Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября

Некоторые классы имеют традицию заранее договариваться о покупке цветов и собирать один подарок со всего класса. Такой вариант может быть удобен и для учителей, так как после линейки и классного часа им не придётся нести огромную охапку цветов. Из тех же соображений — если всё же решили делать отдельный подарок от каждого — не стоит собирать слишком большие букеты. Следует отметить, что от них может стать плохо и самому ребёнку, если запах цветов чрезмерно резкий.