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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В Башкирии снижаются уровни рек

Потоп в Башкирии — теперь всё

31 августа 2024, 04:44
Фото: ГК РБ по ЧС

В Башкирии снижаются уровни рек

Актуальной информацией об уровнях водоёмов поделился башкортостанский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, после обильных дождей в июле и августе 2024 года регион столкнулся с паводком. Множество районов понесли многомиллионные убытки, были повреждены дороги, мосты и другая инфраструктура. Спасатели 30 августа сообщили, что с контроля были сняты все случаи подтопления — обстановка там стабилизировалась и усиленное дежурство оперативных служб там более не требуется.

Сильнее всего за сутки заметили снижение уровня воды на реке Уфе — в районе села Ахлыстино под Благовещенском — на 0,53 м. Кроме того, на 0,24 м снизилась река Белая в районе Монумента Дружбы.

Данны об уровне рек в пределах столицы Башкирии также публикует региональный Гидрометцентр. Так, река Уфа в микрорайоне Шакша стала ниже на 0,48 м, а река Белая в целом по Уфе — на 0,34 м.

Ранее в Башкирии затопило школу, которую капитально отремонтировали всего за два года до инцидента. Как выяснилось, при обновлении школы почему-то не стали делать ливневую систему. Скандал дошёл до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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