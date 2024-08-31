Потоп в Башкирии — теперь всё

Напомним, после обильных дождей в июле и августе 2024 года регион столкнулся с паводком. Множество районов понесли многомиллионные убытки, были повреждены дороги, мосты и другая инфраструктура. Спасатели 30 августа сообщили, что с контроля были сняты все случаи подтопления — обстановка там стабилизировалась и усиленное дежурство оперативных служб там более не требуется.