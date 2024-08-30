Житель Башкирии лишился 25% жилья из долгов за капремонт

В Калтасинском районе Башкирии у местного жителя приставы взыскали ¼ долю жилплощади. Собственник несколько лет не платил за коммуналку и игнорировал все предупреждения от правоохранительных органов. В результате долгов накопилось уже на ₽120 тысяч.