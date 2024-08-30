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Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Житель Башкирии лишился 25% жилья из долгов за капремонт

Житель Башкирии лишился 25% жилья из долгов за капремонт

30 августа 2024, 17:43
Фото: 1MI
Злостный неплательщик отказывался возвращать долги много лет, рассказали в МинЖКХ региона.

В Калтасинском районе Башкирии у местного жителя приставы взыскали ¼ долю жилплощади. Собственник несколько лет не платил за коммуналку и игнорировал все предупреждения от правоохранительных органов. В результате долгов накопилось уже на ₽120 тысяч.

Как отметили в ведомстве, всего с начала 2024 года приставы в Башкортостане взыскали уже ₽100 млн долгов только по взносам за капремонт.

Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньги
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пользователи услуг ЖКХ долгое время переплачивали огромную сумму за коммуналку.

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#Общество#Уфа#Деньги#Суд#Башкортостан#ЖКХ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Приставы#Коммуналка
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