Житель Башкирии лишился 25% жилья из долгов за капремонт

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В Калтасинском районе Башкирии у местного жителя приставы взыскали ¼ долю жилплощади. Собственник несколько лет не платил за коммуналку и игнорировал все предупреждения от правоохранительных органов. В результате долгов накопилось уже на ₽120 тысяч.
Как отметили в ведомстве, всего с начала 2024 года приставы в Башкортостане взыскали уже ₽100 млн долгов только по взносам за капремонт.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пользователи услуг ЖКХ долгое время переплачивали огромную сумму за коммуналку.