Заезжай и живи! Последние 6 квартир в сданном доме

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
У кого-то рождается ребёнок и нужно расширение жилплощади. А кто-то просто хочет поменять район проживания. Но неизменно одно, перед каждым встаёт выбор, купить квартиру в строящемся доме и до его сдачи жить на съёмном жилье или тесниться в старой квартире. Либо выбрать «вторичку», но здесь всегда есть риск, что в таком доме вас будут ждать плохая проводка и вентиляция, аварийное состояние инженерных коммуникаций, так как по статистике технический износ большинства предложений на вторичном рынке более 40%.
Но есть и лучший вариант, который позволит вам получить все преимущества новостройки и переехать в кратчайшие сроки — покупка квартиры в сданном доме от застройщика. Например, в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» (с. Михайловка) остались последние несколько квартир ключи от которых вы получите в день сделки.
Преимущества покупки квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» от ГК «Жилой Квартал»:
Чем Trade-in от «Жилого Квартала» привлекает покупателей и сколько стоит?
В отличии от некоторых застройщиков, которые принимают квартиры на баланс, но с большим дисконтом — в 15-20%. ГК «Жилой Квартал» берёт квартиры на реализацию — то есть помогает собственнику продать объект по рыночной стоимости в максимально короткие сроки, предоставляя услугу абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Для сравнения на услуги риелтора человек в среднем тратит около 2-3% от стоимости квартиры + от 40 000 рублей если квартира с обременением, например в квартире есть доля несовершеннолетнего.
Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, принимаемой на реализацию?
Нет. На реализацию принимаются квартиры и загородные дома по всей Республике, в том числе и с обременением.
Как воспользоваться услугой Trade-in?
Вы приходите в офис продаж ГК «Жилой Квартал», выбираете квартиру в ЖК «Михайловка Green Place» и ставите бронь. Важно отметить, что квартиры бронируются на 45 дней, этого времени достаточно, чтобы продать вашу недвижимость и выйти на сделку по новой. Оценщик проводит экспертизу вашей квартиры и, если вас все устраивает — заключаете договор и специалисты застройщика приступают к продаже.
Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение офиса продаж, ведь свободных квартир в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» с каждым днём становится всё меньше!
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
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