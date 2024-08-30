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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Заезжай и живи! Последние 6 квартир в сданном доме

Заезжай и живи! Последние 6 квартир в сданном доме

30 августа 2024, 09:59
Фото: ГК «Жилой Квартал»
Реклама. ГК «Жилой квартал», ООО «Специализированный застройщик „Паритет“ . erid: LjN8K5LwQ
Рано или поздно, но у каждого из нас возникает потребность в приобретении нового жилья. Причины могут быть разными, кто-то решает сепарироваться от родителей и жить самостоятельно.

У кого-то рождается ребёнок и нужно расширение жилплощади. А кто-то просто хочет поменять район проживания. Но неизменно одно, перед каждым встаёт выбор, купить квартиру в строящемся доме и до его сдачи жить на съёмном жилье или тесниться в старой квартире. Либо выбрать «вторичку», но здесь всегда есть риск, что в таком доме вас будут ждать плохая проводка и вентиляция, аварийное состояние инженерных коммуникаций, так как по статистике технический износ большинства предложений на вторичном рынке более 40%.

Но есть и лучший вариант, который позволит вам получить все преимущества новостройки и переехать в кратчайшие сроки — покупка квартиры в сданном доме от застройщика. Например, в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» (с. Михайловка) остались последние несколько квартир ключи от которых вы получите в день сделки.

Преимущества покупки квартиры в ЖК «Михайловка Green Place» от ГК «Жилой Квартал»:

  • Юридическая безопасность! Важно помнить про юридическую составляющую: покупка квартиры в готовой новостройке намного безопаснее по сравнению с подобной сделкой на вторичном рынке, где у квартиры могут быть «скрытые» собственники или шлейф судебных разбирательств.
  • Заселение в ближайшие сроки— дома введены в эксплуатацию и полностью готовы к началу чистового ремонта.
  • Можно оценить объект «вживую». Вы можете лично приехать в ЖК «Михайловка Green Place» и прогулявшись по территории оценить благоустройство и инфраструктуру, пообщаться с будущими соседями и вживую посмотреть планировку квартиры.
  • Можно взять ипотеку по льготной программе от 6% годовых. Большинство квартир в домах, получивших ввод в эксплуатацию, сегодня продаются от физ. лиц и средневзвешенная ипотечная ставка на такое жильё около 23%. Но покупая квартиру в сданном доме ЖК «Михайловка Green Place» напрямую от застройщика вы можете оформить «Семейную» ипотеку под 6% годовых на весь срок кредита, что сократит ваш ежемесячный платёж почти в три раза.
  • Новые коммуникации. Это большое преимущество, которое оценят люди, жившие в старых домах. Нашим жителям не грозят аварийные отключения водоснабжения или электроэнергии, а зимой не страшны холодные батареи. Инженерные сети, лифты, зоны общего пользования дольше будут радовать вас своим безупречным функционированием.
  • Развитая инфраструктура в шаговой доступности. Прямо на территории ЖК уже работают продуктовые и хозяйственные магазины, медицинский центр и аптеки, салоны красоты и фитнесс студии.
  • Школа и детский сад. Буквально в нескольких шагах от вашего дома уже построен и функционирует современный учебный центр, где есть всё для всестороннего развития детей: научные лаборатории, творческие мастерские, учебные кабинеты иностранного языка, информатики, труда, психологической разгрузки. Зоны начального и среднего образования разделены, что обеспечивает наибольший комфорт учащихся и положительно сказывается на их успеваемости. Большое внимание уделено спорту — для этого построены два спортзала, а также футбольное поле и площадки для командных игр на открытом воздухе.
  • Транспортная доступность. Всего несколько минут неторопливым шагом, и вы уже на остановке общественного транспорта. А на автомобиле можно доехать до города в среднем за 15 минут.
  • Реликтовый лес рядом с домом. Прямо за территорией ЖК начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы сможете отдохнуть на песчаном пляже или добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.
  • По-настоящему чистый воздух. Именно здесь, в окружение природы, вы и ваша семья сможете дышать полной грудью, с каждым вздохом оздоравливая свой организм, укрепляя нервную систему и повышая иммунитет.
  • Выгодный Трейд-ин. Это отличная возможность купить жильё, для тех, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь или переехать за город.

Чем Trade-in от «Жилого Квартала» привлекает покупателей и сколько стоит?

В отличии от некоторых застройщиков, которые принимают квартиры на баланс, но с большим дисконтом — в 15-20%. ГК «Жилой Квартал» берёт квартиры на реализацию — то есть помогает собственнику продать объект по рыночной стоимости в максимально короткие сроки, предоставляя услугу абсолютно бесплатно. Компания берёт на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей. Для сравнения на услуги риелтора человек в среднем тратит около 2-3% от стоимости квартиры + от 40 000 рублей если квартира с обременением, например в квартире есть доля несовершеннолетнего.

Есть ли какие-то ограничения по недвижимости, принимаемой на реализацию?

Нет. На реализацию принимаются квартиры и загородные дома по всей Республике, в том числе и с обременением.

Как воспользоваться услугой Trade-in?

Вы приходите в офис продаж ГК «Жилой Квартал», выбираете квартиру в ЖК «Михайловка Green Place» и ставите бронь. Важно отметить, что квартиры бронируются на 45 дней, этого времени достаточно, чтобы продать вашу недвижимость и выйти на сделку по новой. Оценщик проводит экспертизу вашей квартиры и, если вас все устраивает — заключаете договор и специалисты застройщика приступают к продаже.

Поверьте, чувства от переезда в новую квартиру совершенно иные, чем от жилья, купленного на «вторичном рынке». Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии и не откладывайте посещение офиса продаж, ведь свободных квартир в сданных домах ЖК «Михайловка Green Place» с каждым днём становится всё меньше!

Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.

Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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