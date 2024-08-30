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Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс

Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс

30 августа 2024, 06:35
Фото: Правительство РБ
Выставка «Экспорт 2050: будущее сегодня» в Башкортостане показала, что местные компании готовы не только к экспорту, но и к покорению космоса, сообщает правительство РБ.

Более 30 предприятий Приволжского федерального округа (ПФО) представили свои разработки на мероприятии в Уфе, которое обещает изменить наше представление о будущем. Концепция выставки основана на прогнозах нейросети, и хотя многие могут усомниться в ее точности, одно ясно — инновации уже стучатся в наши двери.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева отметила, что республиканские компании стали настоящими звездами на этом форуме. Участие 12 регионов и более 60 предприятий из различных отраслей — от пищевой до нефтехимической промышленности — свидетельствует о том, что Россия готова к международной конкуренции.

Фото: Правительство РБ

На выставке можно было увидеть не только традиционные товары, но и настоящие шедевры технологий будущего. Например, бренд «Фабрик косметик» пообещал своим клиентам возможность омолаживаться всего за один час. А компания «Травы Башкирии» уверена, что к 2050 году они будут собирать урожай на Марсе благодаря уникальным фитопродуктам из башкирских трав.

Не остались без внимания и другие регионы. Кировская область удивила посетителей печеньем от компании ООО «Сладэкс», которое будет печататься роботами. А «Лебяжский завод растительных масел» задумал добывать масла прямо из стратосферы.

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Пермский край тоже не отстал: компания ООО «Тенториум» продемонстрировала косметику на основе натурального меда, которую будут производить робопчелы.

— Выставка стала ярким примером того, как российские компании не просто адаптируются к вызовам времени, но и сами формируют будущее. И кто знает, возможно через несколько десятилетий мы увидим башкортостанские продукты даже среди марсианских деликатесов, — считают эксперты.
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