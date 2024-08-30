Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс

На выставке можно было увидеть не только традиционные товары, но и настоящие шедевры технологий будущего. Например, бренд «Фабрик косметик» пообещал своим клиентам возможность омолаживаться всего за один час. А компания «Травы Башкирии» уверена, что к 2050 году они будут собирать урожай на Марсе благодаря уникальным фитопродуктам из башкирских трав.