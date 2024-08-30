Вице-премьер Патрушев дал оценку работе РЭО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Патрушев разъяснил, что актуальность вопросов грамотного обращения с отходами повышается по мере развития промышленности, торговли и потребления. Поэтому президент в этом году поставил несколько задач по развитию данной сферы. Так, к 2030 году нужно обеспечить сортировку 100% ТКО, из которых не более половины ждет полигонное захоронение. При этом 25% планируется вовлекать в оборот повторно. Об этом информирует портал 56orb.ru.
Вице-премьер подчеркнул, что залог совершенствования ТКО — создание инструментов централизованного мониторинга. Для этого и была создана ФГИС УТКО, главная задача которой — проследить весь цикл обращения с отходами: от сбора и транспортировки до последующей обработки.
Патрушев признал, что в области обращения с отходами ещё много проблем, и для их решения предстоит проделать большую работу. Однако системный сбор информации должен помочь в формировании полной картины по России. Это позволит быстрее принимать необходимые управленческие решения.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО была создана «для прослеживаемости за отходами». По его словам, в данной системе уже зарегистрировано больше 16 тысяч мусоровозов. Это дает возможность проследить весь путь отходов от попадания в контейнер до сортировки.