Вице-премьер Патрушев дал оценку работе РЭО

Патрушев разъяснил, что актуальность вопросов грамотного обращения с отходами повышается по мере развития промышленности, торговли и потребления. Поэтому президент в этом году поставил несколько задач по развитию данной сферы. Так, к 2030 году нужно обеспечить сортировку 100% ТКО, из которых не более половины ждет полигонное захоронение. При этом 25% планируется вовлекать в оборот повторно. Об этом информирует портал 56orb.ru.