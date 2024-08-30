В Уфе пройдет большая бизнес-конференция CRM и ПРОДАЖИ (18+)

Организатором мероприятия выступает IT-компания amoCRM, которая сотрудничает с десятками тысяч партнеров и обслуживает сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди участников её предыдущих конференций были такие люди, как Наталья Ракоч (Vivienne Sabo), Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN) и Юлия Киселева («Хлебница»). Также amoCRM приглашала медийных лиц и Илью Авербуха.