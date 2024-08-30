В Уфе пройдет большая бизнес-конференция CRM и ПРОДАЖИ (18+)

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Эта конференция уже состоялась в десятках городов России, собрав более 50 тысяч представителей бизнеса. Участники обсуждают тренды в информационных технологиях и делятся реальными кейсами от владельцев компаний.
Организатором мероприятия выступает IT-компания amoCRM, которая сотрудничает с десятками тысяч партнеров и обслуживает сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди участников её предыдущих конференций были такие люди, как Наталья Ракоч (Vivienne Sabo), Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN) и Юлия Киселева («Хлебница»). Также amoCRM приглашала медийных лиц и Илью Авербуха.
На конференции в Уфе выступят пять спикеров:
— Денис Котов, основатель книжной сети «Буквоед» и совладелец «Читай-город — Буквоед»;
— Айгуль Хусаинова, сооснователь группы Persona Sport;
— Тимур Ханбиков, основатель доставки еды Farfor.ru с миллиардным оборотом;
— Бу Букин, блогер, создавший более 50 компаний;
— Андрей Тимофеев — основатель сети клиник «МЕГИ».
Уже открыта регистрация на участие, подробности можно будет узнать на сайте конференции.