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В Уфе пройдет большая бизнес-конференция CRM и ПРОДАЖИ (18+)

В Уфе пройдет большая бизнес-конференция CRM и ПРОДАЖИ (18+)

30 августа 2024, 04:00
Фото: amoCRM
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В Уфе 12 сентября во Дворце молодежи БГАУ пройдет масштабная бизнес-конференция «CRM И ПРОДАЖИ» в формате TED Talks. На мероприятии выступят известные медиаперсоны, успешные предприниматели и профессионалы в области продаж. Организаторы создадут незабываемое шоу для более чем 1100 участников.

Эта конференция уже состоялась в десятках городов России, собрав более 50 тысяч представителей бизнеса. Участники обсуждают тренды в информационных технологиях и делятся реальными кейсами от владельцев компаний.

Фото: amoCRM

Организатором мероприятия выступает IT-компания amoCRM, которая сотрудничает с десятками тысяч партнеров и обслуживает сотни тысяч клиентов по всему миру. Среди участников её предыдущих конференций были такие люди, как Наталья Ракоч (Vivienne Sabo), Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN) и Юлия Киселева («Хлебница»). Также amoCRM приглашала медийных лиц и Илью Авербуха.

Фото: amoCRM

На конференции в Уфе выступят пять спикеров:

— Денис Котов, основатель книжной сети «Буквоед» и совладелец «Читай-город — Буквоед»;

— Айгуль Хусаинова, сооснователь группы Persona Sport;

— Тимур Ханбиков, основатель доставки еды Farfor.ru с миллиардным оборотом;

— Бу Букин, блогер, создавший более 50 компаний;

— Андрей Тимофеев — основатель сети клиник «МЕГИ».

Уже открыта регистрация на участие, подробности можно будет узнать на сайте конференции.

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