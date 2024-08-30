Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В пятницу, 30 августа, в парке Гагарина города Стерлитамак в Башкирии люди застряли прямо в воздухе.
Посетители парка, наслаждаясь яркими эмоциями и адреналином, вдруг столкнулись с неординарной проблемой. Внезапное отключение электроэнергии оставило без движения популярные аттракционы. Особенно тревожной оказалась судьба тех, кто оказался на «башне» — одном из самых высоких и захватывающих аттракционов парка. Так же на высоте застряли люди катающиеся на колесе обозрения.
По информации очевидцев, несмотря на напряженность момента, люди сохраняли спокойствие и сидели в аттракционах пока их не перезапустили. Так же сообщается об отсутствии пострадавших. Известно. что посетителям аттракционов были не только взрослые, но и дети.