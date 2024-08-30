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Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке

Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке

30 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
Внезапное отключение электричества создало неожиданные трудности для посетителей парка, сообщают очевидцы в соцсетях.

В пятницу, 30 августа, в парке Гагарина города Стерлитамак в Башкирии люди застряли прямо в воздухе.

Посетители парка, наслаждаясь яркими эмоциями и адреналином, вдруг столкнулись с неординарной проблемой. Внезапное отключение электроэнергии оставило без движения популярные аттракционы. Особенно тревожной оказалась судьба тех, кто оказался на «башне» — одном из самых высоких и захватывающих аттракционов парка. Так же на высоте застряли люди катающиеся на колесе обозрения.

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По информации очевидцев, несмотря на напряженность момента, люди сохраняли спокойствие и сидели в аттракционах пока их не перезапустили. Так же сообщается об отсутствии пострадавших. Известно. что посетителям аттракционов были не только взрослые, но и дети.

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