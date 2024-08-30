В РЭО рассказали о регионах, отстающих в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

Помимо этого, в рамках заседания обсуждалась деятельность региональных операторов, которые могут стать банкротами. К ним относятся те компании, у которых низкая собираемость платежей, большие проблемы с качеством услуг и высокая задолженность. Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин считает, что во ФГИС УТКО должна содержаться полная информация об их деятельности. Данные должны проверить на региональном уровне, и местные власти должны помочь оператору в случае угрозы прекращения деятельности. Однако если организация не выполняет свои обязательства, то нужно найти нового регоператора.