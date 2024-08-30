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В РЭО рассказали о регионах, отстающих в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

В РЭО рассказали о регионах, отстающих в создании инфраструктуры по обращению с ТКО

30 августа 2024, 12:52
Фото: 1MI
На заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, которое провёл глава Минприроды Александр Козлов, обсуждался вопрос неисполнения регионами дорожных карт по строительству инфраструктуры. С докладом по теме выступил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Портал newsnn.ru информирует, что Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская, Саратовская, Орловская, Смоленская и Тверская области отстают от графика в создании новых объектов более чем на год.

Буцаев отметил, что дорожные карты были подписаны с 75 российскими регионами. При этом большая часть инфраструктурных объектов будет создана на основе концессионных соглашений, подготовка документации по которым требует времени. В девяти указанных выше регионах обнаружено отставание по дорожной карте на срок более года. Гендиректор РЭО назвал ситуацию с возможностью реализации проектов в срок критической.

Помимо этого, в рамках заседания обсуждалась деятельность региональных операторов, которые могут стать банкротами. К ним относятся те компании, у которых низкая собираемость платежей, большие проблемы с качеством услуг и высокая задолженность. Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам Алексей Макрушин считает, что во ФГИС УТКО должна содержаться полная информация об их деятельности. Данные должны проверить на региональном уровне, и местные власти должны помочь оператору в случае угрозы прекращения деятельности. Однако если организация не выполняет свои обязательства, то нужно найти нового регоператора.

Российский экологический оператор продолжает отрабатывать вопросы, связанные с деятельностью регоператоров и исполнением регионами дорожных карт. Мониторинг ситуации в отрасли проходит в постоянном режиме, в том числе и в рамках еженедельного штаба.

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