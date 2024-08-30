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В первой очереди строительства ЖК Urman City завершено возведение стилобата

В первой очереди строительства ЖК Urman City завершено возведение стилобата

30 августа 2024, 12:52
Фото: ГК Садовое кольцо
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ГК «Садовое кольцо» строит в Уфе жилой комплекс бизнес-класса Urman City в самом центре лесного массива. В соответствии с передовыми архитектурными технологиями разновысотные башни ЖК объединены в единый архитектурный ансамбль общей стилобатной частью.

На данный момент функциональная наземная платформа домов первой очереди строительства готова на 100%.

Стилобат создаст многоуровневое пространство и дополнительную площадь для полезного использования. В нем будет находиться паркинг, а на его крыше расположится приватный двор-сад, игровые и спортивные площадки.

— Стилобат представляет собой оптимальный способ для зонирования пространства жилого комплекса и распределения потоков резидентов, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Сейчас внутренние строительные и отделочные работы автостоянки, мест общественного пользования и технических помещений паркинга полностью завершены. Кроме того, полностью окончены фундаментные работы, усиление грунтов и гидроизоляция фундамента трех домов первой очереди.

ГК «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов. Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Башкортостан
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