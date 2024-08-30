В первой очереди строительства ЖК Urman City завершено возведение стилобата

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
На данный момент функциональная наземная платформа домов первой очереди строительства готова на 100%.
Стилобат создаст многоуровневое пространство и дополнительную площадь для полезного использования. В нем будет находиться паркинг, а на его крыше расположится приватный двор-сад, игровые и спортивные площадки.
— Стилобат представляет собой оптимальный способ для зонирования пространства жилого комплекса и распределения потоков резидентов, — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.
Сейчас внутренние строительные и отделочные работы автостоянки, мест общественного пользования и технических помещений паркинга полностью завершены. Кроме того, полностью окончены фундаментные работы, усиление грунтов и гидроизоляция фундамента трех домов первой очереди.
ГК «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов. Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.