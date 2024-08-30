В первой очереди строительства ЖК Urman City завершено возведение стилобата

ГК «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов. Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.