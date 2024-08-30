Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии

Пострадавшая в суде изначально в суде просила взыскать с организации ₽200 000 в качестве компенсации морального вреда и порядка ₽36 000 за рабочие дни, в которые сотрудница не могла выполнять свои функции из-за травмы. Позже от компенсации з/п она отказалась по договорённости с работодателем, а требования о моральной компенсации увеличила уже до ₽400 000. Суд это требование удовлетворил частично, однако в сообщении ведомства конкретная сумма не указана.