Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
В постановлении государственного органа указано, что горожанка работала дезинфектором. При обработке подвального помещения без света женщина споткнулась о выступ и получила серьёзные травмы. Врачи диагностировали у пациентки повреждение мягких тканей, перелом лодыжки и разрыв связки.
При этом начальство, узнав об инциденте, тут же пригрозило увольнением подчинённой, если та расскажет, что травма получена при производстве. В травмпункте женщина последовала указаниям руководства и попросила врача указать, якобы повреждения носят бытовой характер. Вместо этого, однако, медработник доложил обо всём руководству, в результате скандал дошёл до надзорных органов.
Пострадавшая в суде изначально в суде просила взыскать с организации ₽200 000 в качестве компенсации морального вреда и порядка ₽36 000 за рабочие дни, в которые сотрудница не могла выполнять свои функции из-за травмы. Позже от компенсации з/п она отказалась по договорённости с работодателем, а требования о моральной компенсации увеличила уже до ₽400 000. Суд это требование удовлетворил частично, однако в сообщении ведомства конкретная сумма не указана.