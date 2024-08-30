mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:40

Updated Сегодня, 19:40

Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии

Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии

30 августа 2024, 19:08
Фото: 1MI
В Мелеузе работодатель пытался избежать выплаты компенсации сотруднице за травму при выполнении трудовых обязанностей, гласит документ Мелеузовского межрайонного суда.

В постановлении государственного органа указано, что горожанка работала дезинфектором. При обработке подвального помещения без света женщина споткнулась о выступ и получила серьёзные травмы. Врачи диагностировали у пациентки повреждение мягких тканей, перелом лодыжки и разрыв связки.

При этом начальство, узнав об инциденте, тут же пригрозило увольнением подчинённой, если та расскажет, что травма получена при производстве. В травмпункте женщина последовала указаниям руководства и попросила врача указать, якобы повреждения носят бытовой характер. Вместо этого, однако, медработник доложил обо всём руководству, в результате скандал дошёл до надзорных органов.

Пострадавшая в суде изначально в суде просила взыскать с организации ₽200 000 в качестве компенсации морального вреда и порядка ₽36 000 за рабочие дни, в которые сотрудница не могла выполнять свои функции из-за травмы. Позже от компенсации з/п она отказалась по договорённости с работодателем, а требования о моральной компенсации увеличила уже до ₽400 000. Суд это требование удовлетворил частично, однако в сообщении ведомства конкретная сумма не указана.

Самосвал убил своего водителя в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее в Башкирии рабочий погиб, пытаясь отремонтировать самосвал.

Читайте также:
Водитель грузовика оборвал провода и погиб в УфеКоммунальный ад устроили в УфеВ Уфе повысили тарифы на детей
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Суд#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Увольнение#Травма#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Моральный вред#Туймазы#Работа#Татарстан#Производственный травматизм#Компенсация#Мелеуз#Штраф#Инциденты#Курск#Курская область#Надзорные органы
Подпишитесь
Жизнь Башкирии изменится через два дня
Сегодня, 16:36
Коммунальный ад устроили в Уфе
Сегодня, 18:29
В Уфе повысили тарифы на детей
Сегодня, 18:14
Житель Башкирии лишился 25% жилья из-за долгов за капремонт
Сегодня, 17:43
Важный запрет вводят в Башкирии
Сегодня, 17:13
Клещи атакуют грибников в Башкирии
Сегодня, 15:57