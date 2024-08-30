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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации

Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации

30 августа 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации
Стиральная машина — важная часть нашего быта, но что делать, если она начинает бить током? В этом материале мы подробно объясним причины, по которым это может происходить, и дадим советы по обеспечению безопасности.

Современная стиральная машина — это неотъемлемая часть быта, но за комфорт приходится платить внимательностью к безопасности. Если вы когда-нибудь ощутили легкое покалывание при касании стиральной машины, стоит немедленно обратить на это внимание. В этой материале мы разберем, почему техника может бить током и как можно обезопасить себя и свою семью.

Основные причины, почему стиральная машина может ударить током

Отсутствие заземления и защитного отключения (УЗО)

Одна из основных причин — отсутствие правильного заземления и устройства защитного отключения (УЗО). Современные стиральные машины имеют специальный провод для заземления, который должен быть подключен к заземленной розетке. Если розетка не заземлена, электрический ток может искать путь на землю через человека, что опасно.

Что делать?

— В старых домах советской постройки заземление может отсутствовать, поэтому рекомендуется пригласить профессионального электрика для его установки вместе с устройством защитного отключения. УЗО автоматически отключает электропитание при обнаружении утечки электричества в заземляющем проводе, что является важной мерой предосторожности, — советует Денис Колбанов, главный мастера по ремонту стиральных машин.
Отсутствие заземления и защитного отключения (УЗО)Отсутствие заземления и защитного отключения (УЗО)
Отсутствие заземления и защитного отключения (УЗО)
Фото: Изображение Midjourney

Неисправная электропроводка

Изношенные провода, поврежденная изоляция или проблемы с кабелем питания или розетках также могут вызвать утечку электричества.

— Это особенно опасно, если утечка происходит вблизи воды или металлических предметов, через которые ток может легко пройти к человеку, — отмечают эксперты портала «Белновости».

Что делать?

Проверьте кабель питания на предмет повреждений или износа. Если вы заметили трещины или оголенные провода, немедленно замените кабель. Также убедитесь, что розетка исправна и имеет заземление.

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Повреждение изоляции проводов и компонентов стиральной машины

Со временем внутренние компоненты стиральной машины, такие как нагревательный элемент (ТЭН) и электродвигатель, могут подвергнуться износу. Поврежденная изоляция может привести к непосредственному контакту горячей спирали с водой, что создает серьезную угрозу безопасности.

— Вышедший из строя нагревательный элемент или неправильно функционирующие сетевые фильтровальные компоненты могут стать причиной удара током, — подчеркивают специалисты Bosh.

Что делать?

Если вы заметили признаки неисправности стиральной машины, такие как неприятный запах горелой резины, периодические сбои в работе или повышенный шум, не пытайтесь чинить ее самостоятельно. Обратитесь к специалисту по ремонту стиральных машин.

— Не рекомендуется самостоятельно вскрывать стиральную машину для выявления причины утечки электричества, — предостерегает главный мастер по ремонту стиральных машин.
Еще одной распространенной причиной могут быть неисправные электропроводка или розетка.Еще одной распространенной причиной могут быть неисправные электропроводка или розетка.
Еще одной распространенной причиной могут быть неисправные электропроводка или розетка.
Фото: Изображение Midjourney

Как обезопасить себя и своих близких

Регулярная проверка электропроводки: проверяйте визуально состояние проводов на предмет повреждений (трещины, обгорания, обнаженные провода). Убедитесь, что розетки крепко и надежно держатся в стене и не имеют видимых повреждений. Проверьте, что заземление в розетке работает корректно. Это можно сделать с помощью мультиметра или обратившись к специалисту.

Правильное использование сетевых фильтров: убедитесь, что сетевой фильтр, установленный на стиральной машине, соответствует ее техническим характеристикам. Следуйте инструкциям производителя по чистке фильтра от пыли и грязи, которые могут накапливаться и ухудшать его работу.

Не используйте старые удлинители и переходники: электрооборудование должно быть качественным и сертифицированным. Не подключайте к одному удлинителю слишком много устройств, превышая максимально допустимую нагрузку. А старые или самодельные удлинители могут стать причиной короткого замыкания и удара током.

Использование шариков из фольги для снижения статического электричества: если вы не обнаружили утечек, но машинка все еще бьется током, попробуйте использовать шарики из фольги. Статическое электричество, которое может накапливаться в барабане стиральной машины, иногда может вызывать ощущение удара током при прикосновении к машине или вынимании белья.

Просто поместите несколько маленьких алюминиевых шариков (можно использовать переработанные фольговые упаковки) в барабан вместе с бельем.

Как обезопасить себя и своих близкихКак обезопасить себя и своих близких
Как обезопасить себя и своих близких
Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Харина#Электричество#Безопасность#Квартира#Квартиры#Дом#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты
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