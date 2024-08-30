Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации

Современная стиральная машина — это неотъемлемая часть быта, но за комфорт приходится платить внимательностью к безопасности. Если вы когда-нибудь ощутили легкое покалывание при касании стиральной машины, стоит немедленно обратить на это внимание. В этой материале мы разберем, почему техника может бить током и как можно обезопасить себя и свою семью.