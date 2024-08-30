Почему стиральная машина бьется током? Советы экспертов и практические рекомендации

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Современная стиральная машина — это неотъемлемая часть быта, но за комфорт приходится платить внимательностью к безопасности. Если вы когда-нибудь ощутили легкое покалывание при касании стиральной машины, стоит немедленно обратить на это внимание. В этой материале мы разберем, почему техника может бить током и как можно обезопасить себя и свою семью.
Одна из основных причин — отсутствие правильного заземления и устройства защитного отключения (УЗО). Современные стиральные машины имеют специальный провод для заземления, который должен быть подключен к заземленной розетке. Если розетка не заземлена, электрический ток может искать путь на землю через человека, что опасно.
— В старых домах советской постройки заземление может отсутствовать, поэтому рекомендуется пригласить профессионального электрика для его установки вместе с устройством защитного отключения. УЗО автоматически отключает электропитание при обнаружении утечки электричества в заземляющем проводе, что является важной мерой предосторожности, — советует Денис Колбанов, главный мастера по ремонту стиральных машин.
Изношенные провода, поврежденная изоляция или проблемы с кабелем питания или розетках также могут вызвать утечку электричества.
— Это особенно опасно, если утечка происходит вблизи воды или металлических предметов, через которые ток может легко пройти к человеку, — отмечают эксперты портала «Белновости».
Проверьте кабель питания на предмет повреждений или износа. Если вы заметили трещины или оголенные провода, немедленно замените кабель. Также убедитесь, что розетка исправна и имеет заземление.
Со временем внутренние компоненты стиральной машины, такие как нагревательный элемент (ТЭН) и электродвигатель, могут подвергнуться износу. Поврежденная изоляция может привести к непосредственному контакту горячей спирали с водой, что создает серьезную угрозу безопасности.
— Вышедший из строя нагревательный элемент или неправильно функционирующие сетевые фильтровальные компоненты могут стать причиной удара током, — подчеркивают специалисты Bosh.
Если вы заметили признаки неисправности стиральной машины, такие как неприятный запах горелой резины, периодические сбои в работе или повышенный шум, не пытайтесь чинить ее самостоятельно. Обратитесь к специалисту по ремонту стиральных машин.
— Не рекомендуется самостоятельно вскрывать стиральную машину для выявления причины утечки электричества, — предостерегает главный мастер по ремонту стиральных машин.
Регулярная проверка электропроводки: проверяйте визуально состояние проводов на предмет повреждений (трещины, обгорания, обнаженные провода). Убедитесь, что розетки крепко и надежно держатся в стене и не имеют видимых повреждений. Проверьте, что заземление в розетке работает корректно. Это можно сделать с помощью мультиметра или обратившись к специалисту.
Правильное использование сетевых фильтров: убедитесь, что сетевой фильтр, установленный на стиральной машине, соответствует ее техническим характеристикам. Следуйте инструкциям производителя по чистке фильтра от пыли и грязи, которые могут накапливаться и ухудшать его работу.
Не используйте старые удлинители и переходники: электрооборудование должно быть качественным и сертифицированным. Не подключайте к одному удлинителю слишком много устройств, превышая максимально допустимую нагрузку. А старые или самодельные удлинители могут стать причиной короткого замыкания и удара током.
Использование шариков из фольги для снижения статического электричества: если вы не обнаружили утечек, но машинка все еще бьется током, попробуйте использовать шарики из фольги. Статическое электричество, которое может накапливаться в барабане стиральной машины, иногда может вызывать ощущение удара током при прикосновении к машине или вынимании белья.
Просто поместите несколько маленьких алюминиевых шариков (можно использовать переработанные фольговые упаковки) в барабан вместе с бельем.
Ранее эксперты рассказали о 5 проверенных способов, как избавиться от кошачьей шерсти на одежде и мебели.