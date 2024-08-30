Начало осени удивит жителей Башкирии погодой

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По данным башкортостанского Гидрометцентра, в субботу, 31 августа, жителям региона следует ждать умеренный северный ветер. Дождей в этот день синоптики не обещают. Между тем ночью в Башкирии похолодает до +4°C… +9°C. В связи с этим утром будет наблюдаться плотный туман — видимость на дорогах ухудшится до 500 м. Днём на территории региона потеплеет до +16°C… +21°C.
В воскресенье, 1 сентября, ночью ожидаются заморозки до -2°C… 0°C. На большей части региона однако в это время ожидается +3°C… +8°C, днём температура воздуха составит +17°C… +22°C. Аналогичный прогоз погоды в Уфе и Башкирии дают синоптики и на понедельник, 2 сентября. Оба дня пройдут без осадков, ветер слабый.