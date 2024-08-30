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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Начало осени удивит жителей Башкирии погодой

Начало осени удивит жителей Башкирии погодой

30 августа 2024, 15:14
Фото: 1MI
Синоптики озвучили прогноз погоды в Уфе и Башкирии на начало сентября.

По данным башкортостанского Гидрометцентра, в субботу, 31 августа, жителям региона следует ждать умеренный северный ветер. Дождей в этот день синоптики не обещают. Между тем ночью в Башкирии похолодает до +4°C… +9°C. В связи с этим утром будет наблюдаться плотный туман — видимость на дорогах ухудшится до 500 м. Днём на территории региона потеплеет до +16°C… +21°C.

В воскресенье, 1 сентября, ночью ожидаются заморозки до -2°C… 0°C. На большей части региона однако в это время ожидается +3°C… +8°C, днём температура воздуха составит +17°C… +22°C. Аналогичный прогоз погоды в Уфе и Башкирии дают синоптики и на понедельник, 2 сентября. Оба дня пройдут без осадков, ветер слабый.

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