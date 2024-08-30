Начало осени удивит жителей Башкирии погодой

По данным башкортостанского Гидрометцентра, в субботу, 31 августа, жителям региона следует ждать умеренный северный ветер. Дождей в этот день синоптики не обещают. Между тем ночью в Башкирии похолодает до +4°C… +9°C. В связи с этим утром будет наблюдаться плотный туман — видимость на дорогах ухудшится до 500 м. Днём на территории региона потеплеет до +16°C… +21°C.