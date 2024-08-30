Модульбанк разработал для своих клиентов новый сервис облачных касс

В том, что за облачными кассами — будущее, уже не остается сомнений. Очевидно, что с усилением диджитализации и модернизации электронных продаж спрос на них будет только расти — конечно, до того момента, пока в цифровом пространстве не появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.