Модульбанк разработал для своих клиентов новый сервис облачных касс

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Кассовая техника была тогда для предпринимателей очень важным инструментом. Со временем технологии модернизировались, по форматам платежей стали появляться новые цифровые решения. Бизнесмены переходили на облачные кассы, созданные для приема оплаты в электронном формате в обход физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.
Первая в Российской Федерации облачная касса была представлена в 2017 году компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», которая начала предоставлять услуги облачной фискализации в РФ. Простые в использовании и экономичные облачные кассовые сервисы стали активно использоваться онлайн-магазинами и другими компаниями, работающими в цифровом пространстве.
Современным банковским организациям было бы нелегко обходиться без собственных сервисов облачных касс и при этом не терять конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. Особенно это касается банков, работающих с малыми и средними предприятиями.
Не так давно в Модульбанке модернизировали сервис онлайн-фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб. Банк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, добавил в сервис возможность работать с экрана смартфона.
Теперь в своем мобильном устройстве клиенты могут производить оплату, в сервисе формируются облачные чеки, а информация направлется в ОФД и ФНС. Сообщается, что смартфонов с единым центром управления для удаленного приема платежей может быть произвольное количество. Все осуществляемые в рамках сервиса финансовые операции надежно защищены.
Сервис облачных касс предусматривает возможность приема платежей и формирования облачных чеков через мобильное приложение. После того, как клиент определится со способом оплаты, информация передается в физическую кассу, затем в ОФД и ФНС, а клиенту отправляется электронный чек. Уточняется, что оплата возможна наличными или картой. Кроме того, сервис обеспечивает безопасность всех платежных операций.
Количество смартфонов для приема платежей не ограничено, а центр управления является единым.
Будущее облачных касс выглядит весьма многообещающим, поэтому ведущие банки страны активно развивают подобные сервисы. Например, Сбербанк предлагает «Онлайн-кассу Эвотор» с возможностью приема оплаты через интернет и управления продажами. Еще один ключевой банк России, Альфа-Банк, предоставляет «Альфу-Кассу» с возможностью аренды кассового оборудования и подключения к облачному сервису.
В том, что за облачными кассами — будущее, уже не остается сомнений. Очевидно, что с усилением диджитализации и модернизации электронных продаж спрос на них будет только расти — конечно, до того момента, пока в цифровом пространстве не появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.