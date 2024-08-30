mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Модульбанк разработал для своих клиентов новый сервис облачных касс

Модульбанк разработал для своих клиентов новый сервис облачных касс

30 августа 2024, 06:55
Фото: 1MI
Из розничной торговли и сферы услуг постепенно исчезают кассовые аппараты. В нашей стране их активно использовали в середине 1990-х — начале 2000-х годов в период перехода к рыночной экономике и развития частного бизнеса.

Кассовая техника была тогда для предпринимателей очень важным инструментом. Со временем технологии модернизировались, по форматам платежей стали появляться новые цифровые решения. Бизнесмены переходили на облачные кассы, созданные для приема оплаты в электронном формате в обход физического кассового аппарата, пишет newsnn.ru.

Первая в Российской Федерации облачная касса была представлена в 2017 году компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», которая начала предоставлять услуги облачной фискализации в РФ. Простые в использовании и экономичные облачные кассовые сервисы стали активно использоваться онлайн-магазинами и другими компаниями, работающими в цифровом пространстве.

Современным банковским организациям было бы нелегко обходиться без собственных сервисов облачных касс и при этом не терять конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. Особенно это касается банков, работающих с малыми и средними предприятиями.

Не так давно в Модульбанке модернизировали сервис онлайн-фискализации для интернет-магазинов и курьерских служб. Банк, позиционирующий себя как предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса, добавил в сервис возможность работать с экрана смартфона.

Теперь в своем мобильном устройстве клиенты могут производить оплату, в сервисе формируются облачные чеки, а информация направлется в ОФД и ФНС. Сообщается, что смартфонов с единым центром управления для удаленного приема платежей может быть произвольное количество. Все осуществляемые в рамках сервиса финансовые операции надежно защищены.

Сервис облачных касс предусматривает возможность приема платежей и формирования облачных чеков через мобильное приложение. После того, как клиент определится со способом оплаты, информация передается в физическую кассу, затем в ОФД и ФНС, а клиенту отправляется электронный чек. Уточняется, что оплата возможна наличными или картой. Кроме того, сервис обеспечивает безопасность всех платежных операций.

Количество смартфонов для приема платежей не ограничено, а центр управления является единым.

Будущее облачных касс выглядит весьма многообещающим, поэтому ведущие банки страны активно развивают подобные сервисы. Например, Сбербанк предлагает «Онлайн-кассу Эвотор» с возможностью приема оплаты через интернет и управления продажами. Еще один ключевой банк России, Альфа-Банк, предоставляет «Альфу-Кассу» с возможностью аренды кассового оборудования и подключения к облачному сервису.

В том, что за облачными кассами — будущее, уже не остается сомнений. Очевидно, что с усилением диджитализации и модернизации электронных продаж спрос на них будет только расти — конечно, до того момента, пока в цифровом пространстве не появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.

Подпишитесь
Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться
Вчера, 19:41
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
Сегодня, 06:35
СРОЧНО. Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы
Сегодня, 06:19
Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе
Сегодня, 05:37
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
Сегодня, 04:45
В Башкирии нашли мертвые души
Сегодня, 04:22