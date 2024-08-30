Коммунальный ад устроили в Уфе

В Уфе из-за коммунальной аварии в пятницу, 30 августа, отключили подачу холодной воды у множества абонентов. Как пояснили в снабжающей организации, утечка произошла в колодце по улице Туманной, 1. Чтобы рабочие могли устранить аварию, водопровод пришлось полностью перекрывать. Речь идёт о линии диаметром 1,5 см. Отключение производилось с 11:30