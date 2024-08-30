mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Коммунальный ад устроили в Уфе

Коммунальный ад устроили в Уфе

30 августа 2024, 18:29
Фото: 1MI
Множество жителей города оказались обделены услугами ЖКХ, сообщает «Уфаводоканал».

В Уфе из-за коммунальной аварии в пятницу, 30 августа, отключили подачу холодной воды у множества абонентов. Как пояснили в снабжающей организации, утечка произошла в колодце по улице Туманной, 1. Чтобы рабочие могли устранить аварию, водопровод пришлось полностью перекрывать. Речь идёт о линии диаметром 1,5 см. Отключение производилось с 11:30

Речь идёт о домах в посёлке 8 марта. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте снабжающей организации.

Житель Башкирии лишился 25% жилья из долгов за капремонт
Узнать подробнее

Ранее в Башкирии злостного неплательщика «коммуналки» лишили четверти жилплощади за долги по услугам ЖКХ.

Читайте также:
Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньгиВ Башкирии произошла крупная коммунальная аварияВ Уфе нашли самую сухую воду
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Долги#Ремонт#ЖКХ#Отключение воды#Россия#Украина#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Коммуналка#Коммунальная авария#Курск#Курская область
Подпишитесь
Жизнь Башкирии изменится через два дня
Сегодня, 16:36
В Уфе повысили тарифы на детей
Сегодня, 18:14
Житель Башкирии лишился 25% жилья из-за долгов за капремонт
Сегодня, 17:43
Важный запрет вводят в Башкирии
Сегодня, 17:13
Клещи атакуют грибников в Башкирии
Сегодня, 15:57