Коммунальный ад устроили в Уфе

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В Уфе из-за коммунальной аварии в пятницу, 30 августа, отключили подачу холодной воды у множества абонентов. Как пояснили в снабжающей организации, утечка произошла в колодце по улице Туманной, 1. Чтобы рабочие могли устранить аварию, водопровод пришлось полностью перекрывать. Речь идёт о линии диаметром 1,5 см. Отключение производилось с 11:30
Речь идёт о домах в посёлке 8 марта. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте снабжающей организации.
Ранее в Башкирии злостного неплательщика «коммуналки» лишили четверти жилплощади за долги по услугам ЖКХ.