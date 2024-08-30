Клещи атакуют грибников в Башкирии

Особенно часто эти кровососущие существа встречаются в лесах при сборе грибов — там они могут прятаться не только среди травы, но и на кустарниках. На одной из фотографий из соцсетей можно увидеть, как десяток клещей буквально заползли на ногу человека после того, как он провел время в грибном лесу.