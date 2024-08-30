mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Клещи атакуют грибников в Башкирии

Клещи атакуют грибников в Башкирии

30 августа 2024, 15:57
Фото: Роспотребнадзор
С наступлением теплой погоды без дождей, многие стремятся провести время на природе, однако не стоит забывать о потенциальной угрозе — клещах, сообщает Роспотребнадзор.

За предпоследнюю неделю августа 2024 года в медицинские организации Республики обратились 106 человек по поводу присасывания этих опасных паразитов, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Почти 3000 детей срочно отвезли к врачам в Башкирии
Узнать подробнее

По многолетним наблюдениям, со второй декады августа в регионе начинается вторая волна активности клещей. Это значит, что жители и гости региона должны быть особенно внимательны к своей безопасности во время прогулок в лесу или горах.

Фото: Соцсети

Особенно часто эти кровососущие существа встречаются в лесах при сборе грибов — там они могут прятаться не только среди травы, но и на кустарниках. На одной из фотографий из соцсетей можно увидеть, как десяток клещей буквально заползли на ногу человека после того, как он провел время в грибном лесу.

Читайте также:
Дети застряли на вершине аттракциона в СтерлитамакеУфимка похудела на 30 кг на двух секретахПрививки от гриппа уже привезли в Башкирию
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Клещи#Башкортостан#Роспотребнадзор#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Безопасность#Лес#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Грибы#Живая природа#Паразиты#Активность клещей
Подпишитесь
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
Сегодня, 11:38
Видео. В Башкирии засняли косолапого романтика
Сегодня, 12:13
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
Сегодня, 10:22
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
Сегодня, 10:49
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
Сегодня, 07:31
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
Сегодня, 06:35