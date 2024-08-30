Клещи атакуют грибников в Башкирии

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
За предпоследнюю неделю августа 2024 года в медицинские организации Республики обратились 106 человек по поводу присасывания этих опасных паразитов, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущей неделей.
По многолетним наблюдениям, со второй декады августа в регионе начинается вторая волна активности клещей. Это значит, что жители и гости региона должны быть особенно внимательны к своей безопасности во время прогулок в лесу или горах.
Особенно часто эти кровососущие существа встречаются в лесах при сборе грибов — там они могут прятаться не только среди травы, но и на кустарниках. На одной из фотографий из соцсетей можно увидеть, как десяток клещей буквально заползли на ногу человека после того, как он провел время в грибном лесу.