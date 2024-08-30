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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Элегантная авария произошла в Башкирии

Элегантная авария произошла в Башкирии

30 августа 2024, 15:18
Фото: 1MI
Девушка и водитель никуда не торопились и врезались друг в друга, как видно из записи с камеры наблюдения в Салавате.

Утром, 28 августа, в Салавате на пересечении улицы Ленина и бульвара Салавата Юлаева произошло странное ДТП, которое привлекло внимание пользователей соцсетей. Запись с камеры видеонаблюдения компании «Уфанет» показала, как молодая девушка спокойно переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легкового автомобиля сначала пропустил другого пешехода, но затем… Как это часто бывает в жизни, невнимательность сыграла злую шутку.

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В момент столкновения многие зрители могли бы ожидать стандартную реакцию водителя: остановиться, оценить ситуацию и вызвать помощь. Но нет! Вместо этого водитель решил взять все в свои руки. Он и мимо проходящий мужчина посадили пострадавшую девушку в машину. В итоге они уехали с места происшествия, оставив всех в недоумении. Куда он её повёз? Почему не вызвал скорую? Ответы на эти вопросы остаются загадкой.

Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент.

— Как же так? Надеюсь, она не сильно пострадала.
— Скорее всего водитель испугался ответственности.
— Ну видно и пешеход сонный и водитель, один другого не увидел, — пишут в соцсетях.

На данный момент детали инцидента выясняются.

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