Элегантная авария произошла в Башкирии

В момент столкновения многие зрители могли бы ожидать стандартную реакцию водителя: остановиться, оценить ситуацию и вызвать помощь. Но нет! Вместо этого водитель решил взять все в свои руки. Он и мимо проходящий мужчина посадили пострадавшую девушку в машину. В итоге они уехали с места происшествия, оставив всех в недоумении. Куда он её повёз? Почему не вызвал скорую? Ответы на эти вопросы остаются загадкой.