1 сентября в России стартует эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что для формирования реестра проводятся как документарные, так и выездные проверки. Эти мероприятия направлены на то, чтобы оценить, соответствуют ли утилизаторы и их мощности установленным требованиям, а также способны ли они фактически осуществлять заявленную утилизацию. При этом утилизатор может быть внесен в реестр только после того, как будет подтверждено его соответствие всем критериям. Таким образом, удастся исключить ненадежные организации, которые препятствуют эффективной переработке отходов в России.