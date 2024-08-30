1 сентября в России стартует эксперимент по утилизации упаковки для импортных товаров

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что новый закон о РОП вступил в силу 1 января 2024 года, а некоторые его положения начнут действовать в следующем году. В частности, импортеры будут обязаны заниматься утилизацией отходов с 1 января 2026 года. Он также отметил, что для тестирования данного механизма правительство России запускает эксперимент, в рамках которого определенные группы товаров, включая упаковку, будут подпадать под действие новых правил. Эксперимент для импортеров начнется 1 сентября 2024 года, пишет 56orb.ru.
В рамках эксперимента импортеры обязаны внести экологический сбор или предоставить банковскую гарантию и поручительство от утилизатора. Данные процедуры необходимо выполнить до того, как товары, включая упакованные товары, поступят в продажу. Это требование касается только продукции из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.
Денис Буцаев также отметил, что в соответствии с обновленным механизмом работы с отходами производители и импортеры должны предоставлять отчеты о переработке отходов, образующихся от товаров и их упаковки. Чтобы обеспечить плавный переход к новым требованиям, они будут внедряться поэтапно, при этом импортеры участвуют в эксперименте. По его словам, данные изменения направлены на повышение прозрачности процессов внутри РОП, а также на стимулирование производителей к созданию более эффективной инфраструктуры для переработки отходов.
Получение поручительства возможно исключительно от утилизатора, который входит в создаваемый реестр утилизаторов. Этот реестр формируется Росприроднадзором с участием РЭО.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов подчеркнул, что для формирования реестра проводятся как документарные, так и выездные проверки. Эти мероприятия направлены на то, чтобы оценить, соответствуют ли утилизаторы и их мощности установленным требованиям, а также способны ли они фактически осуществлять заявленную утилизацию. При этом утилизатор может быть внесен в реестр только после того, как будет подтверждено его соответствие всем критериям. Таким образом, удастся исключить ненадежные организации, которые препятствуют эффективной переработке отходов в России.