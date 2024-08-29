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Почему пахнет из раковины? Помогут простые и дешевые лайфхаки

Запах из раковины: как избавиться без химии и вызова сантехника

29 августа 2024, 10:00
Фото: 1MI
Почему пахнет из раковины? Помогут простые и дешевые лайфхаки
На первый взгляд, идеально чистая кухня — мечта любой хозяйки: сверкающие поверхности, аккуратно расставленная посуда и аромат свежести. Но что, если этот идеал омрачает неожиданный неприятный запах, исходящий из раковины? Гости морщат носы, а домочадцы в недоумении. В чем же причина этой проблемы?

Иногда даже самой чистоплотной хозяйке приходится сталкиваться с неприятным запахом, доносящимся из раковины. Причин этому явлению может быть множество, и, к счастью, многие из них легко устраняются с помощью простых домашних средств. Ульяна Матвеева, инженер и эксперт M-strana рассказала почему пахнет из раковины и какие шаги помогут избавиться от этой неприятности.

Причины неприятного запаха

Перед тем как приступить к устранению запаха, давайте разберемся в его причинах. Основная из них — засорение сифона. Сифон представляет собой изогнутую трубку под раковиной, которая предотвращает обратный поток воды и запахов из канализации.

Со временем в нем скапливаются остатки пищи, жиры и другие отложения, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и образования неприятного запаха. Особенно это актуально, если к сифону подключены и стиральная, и посудомоечная машины.

Еще одна причина — сужение просвета сифона из-за отложений на его стенках. Вода стекает медленнее, застаивается, и это приводит к образованию неприятного запаха. Если вы недавно вернулись из отпуска и долгое время не пользовались раковиной, то гидрозатвор мог пересохнуть, что тоже становится причиной неприятного запаха.

— Иногда проблема может быть связана с «завоздушиванием» системы или неправильной установкой мойки, — отмечают эксперт.
Причины неприятного запахаПричины неприятного запаха
Причины неприятного запаха
Фото: Изображение Midjourney

Решаем проблему народными методами

Есть несколько народных средств, которые могут помочь вам справиться с неприятным запахом из раковины.

Сода и уксус

Одним из самых эффективных и простых способов борьбы с запахом из раковины является использование соды и уксуса. Эти два обыденных продукта обладают отличными очищающими и дезодорирующими свойствами.

  1. Налейте в сифон полстакана соды.
  2. Затем аккуратно добавьте стакан уксуса. Вы увидите, как начнется пена — это химическая реакция, которая помогает разрушить отложения.
  3. Подождите около 30 минут, чтобы смесь смогла проработать.
  4. Промойте раковину горячей водой.

Эту процедуру рекомендуется проводить раз в месяц для профилактики засоров и неприятных запахов.

Поваренная соль

Для этого метода потребуется больше времени.

  1. Растворите 150 граммов поваренной соли в двух литрах кипятка.
  2. Залейте раствор в раковину и оставьте на 6-8 часов, например, на ночь.

Солевой раствор хорошо растворяет органические засоры, и утром вам останется только промыть раковину водой.

Одним из самых эффективных и простых способов борьбы с запахом из раковины является использование соды и уксуса.Одним из самых эффективных и простых способов борьбы с запахом из раковины является использование соды и уксуса.
Одним из самых эффективных и простых способов борьбы с запахом из раковины является использование соды и уксуса.
Фото: Изображение Midjourney

Лимонная кислота и горчица

Лимонная кислота — еще один отличный помощник в борьбе с запахами и отложениями в сифоне. Она не только устраняет неприятные запахи, но и обладает антисептическими свойствами.

  1. Растворите половину стакана лимонной кислоты в двух литрах горячей воды.
  2. Залейте полученный раствор в раковину и оставьте на 15-20 минут.
  3. Промойте раковину холодной водой.

Аналогично можно использовать и сухую горчицу: засыпьте, подождите 30-40 минут и залейте литр кипятка.

Если народные средства не помогают

Если перечисленные методы не дали результата, возможно, придется воспользоваться специальным сантехническим тросом для прочистки слива. В крайнем случае, доверьте работу профессионалам — они снимут и промоют сифон, устранив все возможные засоры.

— Иногда лучше сразу обратиться к профессионалам, если простые методы не помогают, — советуем Ульяна.

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#Ольга Харина#Квартира#Квартиры#Дом#Запах#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты
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