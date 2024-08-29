Запах из раковины: как избавиться без химии и вызова сантехника

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Иногда даже самой чистоплотной хозяйке приходится сталкиваться с неприятным запахом, доносящимся из раковины. Причин этому явлению может быть множество, и, к счастью, многие из них легко устраняются с помощью простых домашних средств. Ульяна Матвеева, инженер и эксперт M-strana рассказала почему пахнет из раковины и какие шаги помогут избавиться от этой неприятности.
Перед тем как приступить к устранению запаха, давайте разберемся в его причинах. Основная из них — засорение сифона. Сифон представляет собой изогнутую трубку под раковиной, которая предотвращает обратный поток воды и запахов из канализации.
Со временем в нем скапливаются остатки пищи, жиры и другие отложения, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и образования неприятного запаха. Особенно это актуально, если к сифону подключены и стиральная, и посудомоечная машины.
Еще одна причина — сужение просвета сифона из-за отложений на его стенках. Вода стекает медленнее, застаивается, и это приводит к образованию неприятного запаха. Если вы недавно вернулись из отпуска и долгое время не пользовались раковиной, то гидрозатвор мог пересохнуть, что тоже становится причиной неприятного запаха.
— Иногда проблема может быть связана с «завоздушиванием» системы или неправильной установкой мойки, — отмечают эксперт.
Есть несколько народных средств, которые могут помочь вам справиться с неприятным запахом из раковины.
Одним из самых эффективных и простых способов борьбы с запахом из раковины является использование соды и уксуса. Эти два обыденных продукта обладают отличными очищающими и дезодорирующими свойствами.
Эту процедуру рекомендуется проводить раз в месяц для профилактики засоров и неприятных запахов.
Для этого метода потребуется больше времени.
Солевой раствор хорошо растворяет органические засоры, и утром вам останется только промыть раковину водой.
Лимонная кислота — еще один отличный помощник в борьбе с запахами и отложениями в сифоне. Она не только устраняет неприятные запахи, но и обладает антисептическими свойствами.
Аналогично можно использовать и сухую горчицу: засыпьте, подождите 30-40 минут и залейте литр кипятка.
Если перечисленные методы не дали результата, возможно, придется воспользоваться специальным сантехническим тросом для прочистки слива. В крайнем случае, доверьте работу профессионалам — они снимут и промоют сифон, устранив все возможные засоры.
— Иногда лучше сразу обратиться к профессионалам, если простые методы не помогают, — советуем Ульяна.
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