Запах из раковины: как избавиться без химии и вызова сантехника

Иногда даже самой чистоплотной хозяйке приходится сталкиваться с неприятным запахом, доносящимся из раковины. Причин этому явлению может быть множество, и, к счастью, многие из них легко устраняются с помощью простых домашних средств. Ульяна Матвеева, инженер и эксперт M-strana рассказала почему пахнет из раковины и какие шаги помогут избавиться от этой неприятности.