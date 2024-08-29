В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу

Инцидент случился в селе Жуково — на станции «Авдон». Ранее региональные Telegram-каналы публиковали кадры, на которых группа подростков жжёт на остановке легковоспламеняющуюся жидкость. Со слов очевидцев, запечатлено происходящее было в ночь с 25 на 26 августа.