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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу

В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу

29 августа 2024, 15:03
Фото: 1MI
Детская шалость обернулась вмешательством правоохранительных органов, пишут местные СМИ со ссылкой на управление МВД на транспорте.

Инцидент случился в селе Жуково — на станции «Авдон». Ранее региональные Telegram-каналы публиковали кадры, на которых группа подростков жжёт на остановке легковоспламеняющуюся жидкость. Со слов очевидцев, запечатлено происходящее было в ночь с 25 на 26 августа.

Видео: соцсети

Вскоре видео дошло до уфимских транспортных полицейских. Стражи порядка изучили кадры и установили личности двоих участников. На их родителей уже составили протоколы, остальных детей пока ищут.

Ранее в Башкирии школьники заработали себе проблемы с законом из-за другой шалости — компания ребят клала монетки на железнодорожные пути, чтобы посмотреть, что с ними произойдёт.

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