В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Инцидент случился в селе Жуково — на станции «Авдон». Ранее региональные Telegram-каналы публиковали кадры, на которых группа подростков жжёт на остановке легковоспламеняющуюся жидкость. Со слов очевидцев, запечатлено происходящее было в ночь с 25 на 26 августа.
Вскоре видео дошло до уфимских транспортных полицейских. Стражи порядка изучили кадры и установили личности двоих участников. На их родителей уже составили протоколы, остальных детей пока ищут.
Ранее в Башкирии школьники заработали себе проблемы с законом из-за другой шалости — компания ребят клала монетки на железнодорожные пути, чтобы посмотреть, что с ними произойдёт.