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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Уфу оставили без кофе

Уфу оставили без кофе

29 августа 2024, 15:55
Фото: 1MI
В столице Башкирии продолжают сносить киоски, у которых не всё в порядке с документами.

В Уфе не прекращаются рейды по незаконным ларькам, которые власти города стали искать в процессе облагораживания столицы к юбилею. За лето в Уфе выявили уже десятки киосков, которые, как выяснилось, были установлены незаконно.

Очередной документ мэрии от 28 августа гласит о демонтаже киоска сети Coffee Like на улице Революционной — рядом с домом №26. Ранее чиновники уведомили владельца о необходимости добровольно снести самострой, однако руководство заведения, судя по всему, на требования администрации не отреагировало — теперь ларёк будут сносить в принудительном порядке.

Стоит заметить, что сам киоск стоит на месте уже довольно долгое время — увидеть его можно на снимках «Яндекс Панорамы» от 2011 года. С тех пор постройку эксплуатировали под различные заведения общепита. По соседству с ней стоит ещё один киоск, где в разное время были цветочные магазины и «шаурмечная». Судя по снимкам в открытых источниках, недолгое время в нём располагалась и упомянутая кофейня, однако по какой-то причине заведение решило переехать в соседнюю постройку.

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