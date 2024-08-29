Уфу оставили без кофе

Стоит заметить, что сам киоск стоит на месте уже довольно долгое время — увидеть его можно на снимках «Яндекс Панорамы» от 2011 года. С тех пор постройку эксплуатировали под различные заведения общепита. По соседству с ней стоит ещё один киоск, где в разное время были цветочные магазины и «шаурмечная». Судя по снимкам в открытых источниках, недолгое время в нём располагалась и упомянутая кофейня, однако по какой-то причине заведение решило переехать в соседнюю постройку.