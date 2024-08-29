Ученые установили зависимость между работой мозга и предпочитаемым жанром фильмов

Вероятнее всего, это связано с тем, что в исследовании рассматривались всего две эмоции. Исследователи подчеркивают, что, если бы демонстрировались, например, грустные лица, поклонники драм или романтических фильмов могли бы продемонстрировать более выраженные реакции. Кроме того, само исследование имеет ряд ограничений, поэтому наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — не был представлен. Число респондентов, отметивших его в качестве своего любимого жанра, было недостаточным для получения надежных выводов.