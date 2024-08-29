Ученые установили зависимость между работой мозга и предпочитаемым жанром фильмов

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Как сообщает newkhakasiya.online, результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. В рамках исследования были проанализированы данные 257 участников, которые сообщали свои предпочтения в жанрах фильмов в ходе более широкого эксперимента.
Участникам исследования демонстрировались напуганные лица и геометрические фигуры, а реакции их мозга фиксировались с помощью МРТ. Ученые обращали внимание на два аспекта: активность миндалевидного тела, которое отвечает за обработку эмоций и реакции на потенциальные угрозы, и активность нейронов в области мозга, отвечающей за вознаграждение.
Выяснилось, что у людей, предпочитающих экшен-фильмы, наблюдается более выраженная реакция мозга. Они более чутко реагируют на эмоциональные стимулы и получают от этого удовольствие. Подобные реакции также были обнаружены у любителей комедий.
Ситуация оказалась совершенно иной для тех, кто предпочитает детективы и триллеры: их мозг реагировал на стимулы значительно слабее, чем у остальных участников эксперимента.
Вероятнее всего, это связано с тем, что в исследовании рассматривались всего две эмоции. Исследователи подчеркивают, что, если бы демонстрировались, например, грустные лица, поклонники драм или романтических фильмов могли бы продемонстрировать более выраженные реакции. Кроме того, само исследование имеет ряд ограничений, поэтому наиболее изученный жанр — фильмы ужасов — не был представлен. Число респондентов, отметивших его в качестве своего любимого жанра, было недостаточным для получения надежных выводов.
Авторы исследования предполагают, что люди выбирают жанры, которые наиболее эффективно активируют их мозговую деятельность и эмоциональную реакцию.