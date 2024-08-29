Скоро сдача. Как комфортабельный ЖК «Сапфир» готовится к встрече с жителями

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Всё это привело к сдвигам сроков сдачи многих объектов. Но есть и те застройщики, которые даже в такое время сдают дома в срок. Совсем скоро в 1 квартале 2025 года ввод в эксплуатацию получит ЖК «Сапфир». Чтобы узнать, как продвигаются дела, мы посетили строительную площадку и пообщались с пресс-службой ГК «Жилой Квартал».
На строительной площадке с самого утра кипит работа. По территории ездят самосвалы, на объекте трудятся сотни рабочих. И всего за год на пустыре вырос комфортабельный жилой комплекс «Сапфир».
— Внешние экономические факторы не повлияли на ход строительства, все ведется по графику, сроки сдачи, указанные в декларации, будут выполнены. На сегодняшний день, уже полностью завершены монолитные работы и ведётся кладка межквартирных стен в обеих секциях. В секции А (21 этаж) идёт установка балконных рам и ведутся сантехнические и электромонтажные работы. В секции Б (25 этажей) мы почти завершили кровлю и монтаж коробов вентиляции. Также проводим сантехнические работы и установку балконных рам. Для того чтобы обеспечить будущим жильцам высокое качество, каждый этап работ проходит проверку технического надзора. И важно отметить, что для того, чтобы быть в курсе событий вам не обязательно приезжать на объект, следить за ходом строительства вы можете в режиме онлайн на нашем сайте, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Для строительства проекта ГК «Жилой Квартал» выбрала один из старейших районов Уфы, со сложившейся инфраструктурой и удобной транспортной доступностью, на пересечении ул. Комсомольская и ул. Бессонова, рядом с ТЦ «Мир». Недалеко от ЖК проходят 2 главные транспортные артерии Уфы: пр. Октября и пр. Салавата Юлаева. В пешей доступности: школы и детские сады, аптеки и клиники, кафе, магазины и офисы банков.
Что касается внутреннего пространства жилого комплекса, то тут тоже всё продумано для вашего комфорта. Двор в ЖК «Сапфир» — это будет не просто участок, прилегающий к дому, а многофункциональное пространство, где все жильцы не зависимо от возраста и темперамента смогут найти занятие по душе. Дети смогут порезвиться на современной игровой площадке, а взрослые — отдохнуть и почитать книжку в окружении цветов и зелени. Для любителей активного образа жизни предусмотрена спортивная зона, которая позволит держать себя в форме, не посещая спортзал.
— Мы придерживаемся философии гармоничного развития детей. И понимая, насколько важно наполнение игровой зоны для наработки полезных навыков и формирования личности ребёнка, предусмотрели всё: горки и лесенки, самые разные туннели, качалки, лазалки и домики! Функциональный детский городок будет разделён на возрастные зоны, где малыши смогут весело проводить время в песочнице, а дети постарше смогут попрыгать на батуте, весело скатываться с горок и качаться на качелях так, чтобы захватывало дух! — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Разделив территорию на тематические зоны: тихий отдых, спорт, общение, детские площадки, застройщик запроектировал комфортную, а главное безопасную территорию для повседневного отдыха жителей, предусмотрев: закрытый двор без машин, видеонаблюдение и противопожарные системы.
— Всем известно, что большой комфорт складывается из маленьких деталей. Поэтому ЖК «Сапфир» будет встречать своих жильцов и их гостей дизайнерскими холлами, а для удобства проживания мы предусмотрели: подземный паркинг с лифтовым сообщением с жилыми этажами, колясочные и велосипедные в холлах на первом этаже, эргономичные планировочные решения, как евро варианты, так и в классическом исполнении, специальные корзины для кондиционеров, чтобы сохранить красоту фасада. Кроме того, чтобы вы могли каждый день любоваться завораживающими видами на лесной массив и панораму города, мы запроектировали витражное остекление лоджий и увеличенные до 1,75 м окна, — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Важно отметить, что возведение комплекса «Сапфир» ведётся по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в Банк ВТБ (ПАО) поэтому покупка квартиры безопасна на любом этапе строительства. Среди неоспоримых преимуществ покупки квартиры в новостройке с использованием эскроу-счетов можно выделить: строгий контроль качества и сроков строительства, как со стороны застройщика, так и со стороны банка, гарантия успешной сделки, страхование средств на эскроу-счетах в сумме до 10 млн руб., безналичный способ оплаты.
-На сегодняшний день более 50% квартир уже распродано. Но у Вас ещё есть возможность приобрести квартиру мечты в комфортабельном ЖК «Сапфир» с выгодой до 470 000 рублей. Для покупки вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин или оформить «Семейную» ипотеку от 6% годовых. — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Квартира в ЖК «Сапфир» добавит магии комфорта в вашу жизнь и станет отличным выбором для тех, кто покупает первое жильё или планирует расширение жилплощади. Это жилой комплекс, созданный ГК «Жилой Квартал» для приятной и счастливой жизни — среда, в которой каждый будет чувствовать себя дома. Если и вы хотите жить в новом комфортабельном ЖК, то не откладывайте покупку на потом, ведь с каждым днём свободных квартир становиться меньше. Узнать больше о проекте вы можете на сайте , по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8 и ул. З. Биишевой, 13.
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