Скоро сдача. Как комфортабельный ЖК «Сапфир» готовится к встрече с жителями

— Внешние экономические факторы не повлияли на ход строительства, все ведется по графику, сроки сдачи, указанные в декларации, будут выполнены. На сегодняшний день, уже полностью завершены монолитные работы и ведётся кладка межквартирных стен в обеих секциях. В секции А (21 этаж) идёт установка балконных рам и ведутся сантехнические и электромонтажные работы. В секции Б (25 этажей) мы почти завершили кровлю и монтаж коробов вентиляции. Также проводим сантехнические работы и установку балконных рам. Для того чтобы обеспечить будущим жильцам высокое качество, каждый этап работ проходит проверку технического надзора. И важно отметить, что для того, чтобы быть в курсе событий вам не обязательно приезжать на объект, следить за ходом строительства вы можете в режиме онлайн на нашем сайте, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».