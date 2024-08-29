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Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

29 августа 2024, 10:29
Фото: Мэрия Уфы
Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе вступает в активную фазу, и горожанам стоит подготовиться к временным трудностям с движением, сообщает мэрия Уфы.

С июля 2024 года мостостроители начали масштабные работы по обновлению левой стороны Шакшинского моста. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и подразумевает серьезные изменения в инфраструктуре.

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К концу августа 2024 года рабочие приступили к монтажу металлических пролетных строений между опорами № 2 и № 3. За короткий промежуток времени им удалось установить две конструкции весом по 53 тонны каждая. Однако это только начало — в ближайшие дни монтажные работы продолжатся между опорами № 1 и № 2.

Когда ждать закрытие Шакшинского моста в Уфе в 2024 году?

В связи с проведением работ, ожидаются временные ограничения движения. Так, перекрытие дорог на участке Шакшинского моста запланировано на 29 августа с 02:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00, а также на 30 августа с аналогичными временными рамками. В указанные периоды проезжая часть четырехполосного движения будет закрыта для всех автомобилей, за исключением экстренных служб, которым будет доступна одна полоса.

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Важно отметить, что в октябре–ноябре движение автомобилей будет полностью закрыто на месяц.

Специалисты уверены, что после завершения строительно-монтажных работ срок службы Шакшинского моста увеличится до пятидесяти лет.

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