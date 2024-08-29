Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

В связи с проведением работ, ожидаются временные ограничения движения. Так, перекрытие дорог на участке Шакшинского моста запланировано на 29 августа с 02:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00, а также на 30 августа с аналогичными временными рамками. В указанные периоды проезжая часть четырехполосного движения будет закрыта для всех автомобилей, за исключением экстренных служб, которым будет доступна одна полоса.