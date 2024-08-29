Шакшинский мост закроют на месяц в Уфе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
С июля 2024 года мостостроители начали масштабные работы по обновлению левой стороны Шакшинского моста. Этот проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и подразумевает серьезные изменения в инфраструктуре.
К концу августа 2024 года рабочие приступили к монтажу металлических пролетных строений между опорами № 2 и № 3. За короткий промежуток времени им удалось установить две конструкции весом по 53 тонны каждая. Однако это только начало — в ближайшие дни монтажные работы продолжатся между опорами № 1 и № 2.
В связи с проведением работ, ожидаются временные ограничения движения. Так, перекрытие дорог на участке Шакшинского моста запланировано на 29 августа с 02:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00, а также на 30 августа с аналогичными временными рамками. В указанные периоды проезжая часть четырехполосного движения будет закрыта для всех автомобилей, за исключением экстренных служб, которым будет доступна одна полоса.
Специалисты уверены, что после завершения строительно-монтажных работ срок службы Шакшинского моста увеличится до пятидесяти лет.