Ремонт Бакалинской в Уфе: что переделают и когда закончатся работы

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Горожане отмечают, что здесь даже нет нормального тротуара. Складывается ощущение, что об этом участке города попросту забыли. Однако в середине июня, наконец, на Бакалинскую пришли рабочие.
— Улица не благоустроена, тротуаров нормальных нет. Идешь то по разрушенному асфальту, то по земле. Как будто это не Уфа уже. Хорошо, что ремонт сделают, — рассказал местный житель Николай.
Во время дождей (а они в этом году шли практически непрерывно) участок конца улицы Айской и начала Бакалинской постоянно затапливало. Так, Мксеть публиковал видео, на котором видно, как водитель отечественного автомобиля ехал через «лужу» по колеса в воде.
Наша редакция обратилась в администрацию города, чтобы узнать, какие изменения ждут улицу и когда закончатся ремонтные работы.
Согласно ответу пресс-службы мэрии, на Бакалинской планировалось заменить изношенные слои асфальта. Общая площадь отремонтированного дорожного полотна составит более 36 тысяч «квадратов» на проезжей части и свыше 3 тысяч — на тротуарах. Кроме того, будет переделано освещение улицы.
По контракту работы должны завершиться до 11 мая 2026 года, однако подрядчик постарается выполнить их аж на два года раньше: до 31 августа 2024 года.
Несмотря на то что улицу во время дождей затапливает, ливневую канализацию переделывать не будут. И это удивило: проблема-то никуда не денется. Чтобы переустроить улицу, необходимо провести полную реконструкцию, но проектной документацией это не предусмотрено. Так что горожанам остается лишь надеяться, что их машины не смоет во время очередного ливня.
Еще одно преобразование, которое ждет эту территорию — обновление киосков! В администрации отмечают, что владельцы НТО (нестационарных торговых объектов), которые находятся на Бакалинской, должны привести свои помещения к единоообразному виду.
— Немаловажным вопросом на сегодняшний день остается внешнее оформление НТО. В рамках мероприятий по разработке дизайн-кода Уфы, 19.09.2022 принято постановление Администрации Уфы за №1578, которым утверждены эскизы типовых НТО для размещения на территории города. Собственникам (владельцам) таких объектов рекомендовано привести внешний вид НТО в соответствии с установленными требованиями. Постановление находится в открытом доступе, размещено на сайте Администрации Уфы, — сообщают в мэрии.
Так, владелец киоска с шаурмой, который был расположен на Бакалинской ближе к Менделеева, сообщил, что ему дали буквально несколько дней, чтобы либо переделать объект, либо убрать его совсем.
— Я только открылся, начал работать, тут ко мне приходят с администрации и говорят, чтобы я все переделал. Но у меня нет лишних средств, тогда вовсе сказали убрать его. Я получил все разрешения на постройку нестационарного торгового объекта, и все равно вынесли мне предписание убрать. Жалко. Только бизнес начал налаживаться, — рассказал бизнесмен Ахмед.
При этом чиновники утверждают, что работа по обновлению НТО ведется «поэтапно», чтобы у предпринимателей было время на модернизацию объектов «взамен на получение твердых и долгосрочных прав».
Конечно же, из-за всего этого страдает бизнес. Проходимость на улице небольшая: людям неудобно добираться до врачей или заведений общепита. Горожане рассказывают, что, как только услышат, где находится кафе или другой какой-то объект, отказываются туда ехать.
— Жаль, что не сделают нормальные тротуары. На одной стороне дороги узкий, по другой вообще непонятно, как ходить. Я как-то в стоматологию шла — так сначала пришлось по парковке идти, а потом и вовсе по земле. Больше я у них не появлялась. Территория совсем непривлекательная, жить бы там я не хотела, — поделилась уфимка Алина.
Местные жители надеются, что в ближайшее время улица Бакалинская преобразится и они не будут чувствовать себя так, будто живут на отшибе. Тем не менее вопросов остается много, ведь здесь требуется не только замена асфальта, освещения и киосков, но и благоустройство прилегающей территории.