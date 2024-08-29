Ремонт Бакалинской в Уфе: что переделают и когда закончатся работы

Несмотря на то что улицу во время дождей затапливает, ливневую канализацию переделывать не будут. И это удивило: проблема-то никуда не денется. Чтобы переустроить улицу, необходимо провести полную реконструкцию, но проектной документацией это не предусмотрено. Так что горожанам остается лишь надеяться, что их машины не смоет во время очередного ливня.