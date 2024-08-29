Разработчики из Башкирии смогут быстрее регистрировать IT-решения

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Как уточняется в сообщении, с июля 2024 года резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра — Центр трансфера технологий Уфимского университета науки и технологий — перешел на электронную подачу заявок на регистрацию программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволило втрое сократить срок получения охранного документа.
Резиденты кампуса теперь могут зарегистрировать любые результаты интеллектуальной деятельности через Центр трансфера технологий. Сокращение срока получения охранного документа актуально как для авторов, так и для правообладателей. Первое свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, поданное таким образом, было получено уже через 24 дня после отправки заявки.
Главная цель нацпроекта «Наука и университеты» — вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях. Создаются условия, чтобы ученым было комфортно жить и работать в нашей стране, большое внимание также уделяется популяризации науки, чтобы привлечь в эту сферу молодежь. Запущена программа по созданию сети современных кампусов. Вузы, НИИ и бизнес приглашают участвовать в совместных проектах, что позволяет быстрее и эффективнее использовать передовые открытия на благо развития страны.