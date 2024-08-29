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От щей до устриц. Как в Нижнем Новгороде развивается гастрономический туризм

От щей до устриц. Как в Нижнем Новгороде развивается гастрономический туризм

29 августа 2024, 07:15
Фото: WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
В последние годы Нижний Новгород все чаще заявляет о себе как о гастрономической столице. Фестивали, новые проекты, профессиональные конкурсы, сеты от известных поваров на тему нижегородской кухни — каждое новое событие притягивает любителей попробовать все новое и необычное.

Гастрономическим центром Нижний Новгород считает и министр туризма и промыслов области Сергей Яковлев.

«Гости многих нижегородских ресторанов, кафе и баров могут не только насладиться вкусной едой, но и почувствовать дух истории, сравнить традиции и современность, ознакомиться с уникальными кулинарными рецептами и богатым историческим наследием нашего края», — сказал он.

Всероссийское признание заведений Нижнего Новгорода

Удивляют нижегородские заведения и гостей города, и экспертов. Так, недавно в Нижнем Новгороде объявили лучшие бары России. Премию WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS вручили уже второй раз. Столица Приволжья взяла третье место, благодаря заведению «Медные трубы». На первом — Humble. Social club+bar из Иркутска, на втором — More из Казани.

Победители WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS из Нижнего НовгородаПобедители WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS из Нижнего Новгорода
Победители WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS из Нижнего НовгородаПобедители WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS из Нижнего Новгорода
Победители WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS из Нижнего Новгорода
Фото: Организаторы

«Медные трубы» — довольно известное место, ранее камерный коктейльный бар неоднократно отмечали премией Barproof Awards. Гостей ждет подборка напитков и интересные блюда, например, осьминог с опаленной брокколи и соусом биск. Добавим, что в 2023 году заведение стало лучшим монопродуктовым баром по версии WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS.

Кроме того, еще несколько заведений Нижнего Новгорода попали в топ-50 второй барной премии: «Юность», «Авиатор», Negroni bar&Enoteca, ÖÖ и Franky. Гости и жители столицы Приволжья могут найти место на свой вкус — от образцовой итальянской кухни и винного погреба в Negroni и классического бара в узнаваемом нуар-стиле Franky с известными коктейлями, джазом и полумраком до «тайного» бара ÖÖ, где посетителей ждут вечера этнической кухни и авторские коктейли и дистилляты.

Отмечают премиями и нижегородские рестораны. В этом году четыре заведения вошли в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA-2024. Эксперты отметили уже известные гостям и жителям города Red Wall, Vinedo, Yale и «Кусто». Современная русская кухня в историческом особняке, философский подход к разумному потреблению, блюда из диких рыб с Дальнего Востока, современная европейская кухня с налетом Испании — гастрономические открытия ждут гостей Нижнего Новгорода каждый день. Добавим, что местные заведения с завидным постоянством попадают в списки лучших и путеводители по России.

Награждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDSНаграждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
Награждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDSНаграждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
Награждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDSНаграждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
Награждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDSНаграждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
Награждение победителей WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS
Фото: Организаторы

Всестороннее развитие гастротуризма

Развитию гастрономического туризма способствуют не только энтузиазм рестораторов и общественности, но и решения правительства Нижегородской области по развитию отрасли, в том числе, в области кадров.

В этом году, вклад региона отметили и эксперты WHERETOEAT RUSSIA-2024. Нижегородская область получила специальную награду — «За вклад в гастрономическое развитие региона». Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что развитие гастрономического направления способствует увеличению туристического потока в Нижний Новгород и область и правительство намерено и дальше поддерживать рестораторов и содействовать в вопросах подготовки квалифицированных кадров для сферы ресторанов и туризма.

«Это высокая оценка нашей совместной работы. Ежегодно в регионе открываются рестораны и кафе, создаются оригинальные концепции, появляются новые имена в индустрии», — добавил Сергей Яковлев.

Добавим, что регион уже сейчас активно работает и с экспертным сообществом в ресторанной сфере. В октябре 2022 года правительство Нижегородской области и Национальная премия WHERETOEAT заключили соглашение о сотрудничестве в развитии гастротуризма.

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