От щей до устриц. Как в Нижнем Новгороде развивается гастрономический туризм

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Гастрономическим центром Нижний Новгород считает и министр туризма и промыслов области Сергей Яковлев.
«Гости многих нижегородских ресторанов, кафе и баров могут не только насладиться вкусной едой, но и почувствовать дух истории, сравнить традиции и современность, ознакомиться с уникальными кулинарными рецептами и богатым историческим наследием нашего края», — сказал он.
Удивляют нижегородские заведения и гостей города, и экспертов. Так, недавно в Нижнем Новгороде объявили лучшие бары России. Премию WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS вручили уже второй раз. Столица Приволжья взяла третье место, благодаря заведению «Медные трубы». На первом — Humble. Social club+bar из Иркутска, на втором — More из Казани.
«Медные трубы» — довольно известное место, ранее камерный коктейльный бар неоднократно отмечали премией Barproof Awards. Гостей ждет подборка напитков и интересные блюда, например, осьминог с опаленной брокколи и соусом биск. Добавим, что в 2023 году заведение стало лучшим монопродуктовым баром по версии WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS.
Кроме того, еще несколько заведений Нижнего Новгорода попали в топ-50 второй барной премии: «Юность», «Авиатор», Negroni bar&Enoteca, ÖÖ и Franky. Гости и жители столицы Приволжья могут найти место на свой вкус — от образцовой итальянской кухни и винного погреба в Negroni и классического бара в узнаваемом нуар-стиле Franky с известными коктейлями, джазом и полумраком до «тайного» бара ÖÖ, где посетителей ждут вечера этнической кухни и авторские коктейли и дистилляты.
Отмечают премиями и нижегородские рестораны. В этом году четыре заведения вошли в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA-2024. Эксперты отметили уже известные гостям и жителям города Red Wall, Vinedo, Yale и «Кусто». Современная русская кухня в историческом особняке, философский подход к разумному потреблению, блюда из диких рыб с Дальнего Востока, современная европейская кухня с налетом Испании — гастрономические открытия ждут гостей Нижнего Новгорода каждый день. Добавим, что местные заведения с завидным постоянством попадают в списки лучших и путеводители по России.
Развитию гастрономического туризма способствуют не только энтузиазм рестораторов и общественности, но и решения правительства Нижегородской области по развитию отрасли, в том числе, в области кадров.
В этом году, вклад региона отметили и эксперты WHERETOEAT RUSSIA-2024. Нижегородская область получила специальную награду — «За вклад в гастрономическое развитие региона». Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев подчеркнул, что развитие гастрономического направления способствует увеличению туристического потока в Нижний Новгород и область и правительство намерено и дальше поддерживать рестораторов и содействовать в вопросах подготовки квалифицированных кадров для сферы ресторанов и туризма.
«Это высокая оценка нашей совместной работы. Ежегодно в регионе открываются рестораны и кафе, создаются оригинальные концепции, появляются новые имена в индустрии», — добавил Сергей Яковлев.
Добавим, что регион уже сейчас активно работает и с экспертным сообществом в ресторанной сфере. В октябре 2022 года правительство Нижегородской области и Национальная премия WHERETOEAT заключили соглашение о сотрудничестве в развитии гастротуризма.