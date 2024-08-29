От щей до устриц. Как в Нижнем Новгороде развивается гастрономический туризм

Кроме того, еще несколько заведений Нижнего Новгорода попали в топ-50 второй барной премии: «Юность», «Авиатор», Negroni bar&Enoteca, ÖÖ и Franky. Гости и жители столицы Приволжья могут найти место на свой вкус — от образцовой итальянской кухни и винного погреба в Negroni и классического бара в узнаваемом нуар-стиле Franky с известными коктейлями, джазом и полумраком до «тайного» бара ÖÖ, где посетителей ждут вечера этнической кухни и авторские коктейли и дистилляты.