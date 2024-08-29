Ниндзя из Башкирии задержан в Челябинске

Согласно информации от Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, предмет оказался сюрикэном — метательным оружием японского происхождения. Этот «артефакт» был изготовлен промышленным способом и квалифицировался как холодное оружие. Интересно, что сам задержанный пояснил: он заказал этот сюрикэн семь лет назад на известном интернет-маркетплейсе и даже не подозревал о том, что его нахождение при себе может вызвать такие серьезные последствия.