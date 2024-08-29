Ниндзя из Башкирии задержан в Челябинске

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 61-летнего жителя Белокатайского района Республики Башкортостан. Мужчина возвращался домой из Нового Уренгоя и, как это часто бывает с путешественниками, делал пересадку на челябинском вокзале. Однако его поездка приобрела неожиданный поворот, когда при прохождении контроля безопасности в кармане его дорожной сумки был обнаружен предмет с признаками холодного оружия.
Согласно информации от Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, предмет оказался сюрикэном — метательным оружием японского происхождения. Этот «артефакт» был изготовлен промышленным способом и квалифицировался как холодное оружие. Интересно, что сам задержанный пояснил: он заказал этот сюрикэн семь лет назад на известном интернет-маркетплейсе и даже не подозревал о том, что его нахождение при себе может вызвать такие серьезные последствия.
После изъятия предмета сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ, касающейся незаконного хранения и транспортировки оружия. Теперь дело будет рассматриваться в суде. Санкции за данное правонарушение могут обернуться штрафом до 5000 рублей или даже административным арестом сроком от пяти до пятнадцати суток с конфискацией самого сюрикэна.