Красота, функциональность, безопасность: старт продаж ЖК 8 NEBO от ГК «Первый Трест»

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
8 NEBO — это образ бесконечности в архитектуре. Его уникальный современный вид гармонично впишется в существующий ландшафт микрорайона «Глумилино». Жилой комплекс класса комфорт-плюс будет построен на участке, ограниченном улицами Мусы Гареева, Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, Лесотехникума и Комсомольской. Его площадь составит 150 000 м². В шаговой доступности расположены Дворец борьбы, водный комплекс и самый крупный торговый центр. Также предусмотрены выезды на главные дорожные артерии башкирской столицы — Проспект Салавата Юлаева и Проспект Октября.
— Жилой комплекс 8 NEBO — это один из масштабных проектов группы компаний «Первый Трест». Его реализация стала возможной благодаря предоставленному проектному финансированию нашего банка-партнера ПАО «Сбербанк», — говорит генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов. — При разработке проекта мы старались максимально сделать наш жилой комплекс комфортным для проживания, учитывая опыт возведения предыдущих объектов, а также пожелания будущих новоселов. Еще одним знаковым шагом в реализации проекта станет возведение объектов социального значения. Параллельно со строительством первой очереди мы начнем строить школу и детский сад на территории данного жилого комплекса.
Концепцию проекта разработало известное шведское архитектурное бюро «Семрен и Монссон Мос» (Semren & Mansson), а дополнили идею смыслами специалисты Московского проектного бюро МADO.
— 8 NEBO — это знаковый проект для Уфы, очень красивый и интересный, — считают представители Московского проектного бюро МADO Мария Илюхина и Марина Дигилева. — Уникальность проекта в том, что мы думаем о людях, которые здесь будут жить, чтобы им было комфортно.
Ландшафтный дизайн комплекса включает разнообразные озелененные зоны и общественные пространства. Для владельцев автомобилей жилой комплекс оборудован просторным подземным паркингом с системой бесконтактного доступа по номеру автомобиля. Для семей с детьми предусмотрены тематические игровые и спортивные площадки.
Брендинг нового жилого комплекса был разработан креативным директором брендинговой компании Paradox box Ильшатом Байбуриным.
— Это не первый проект, который мы реализуем совместно с ГК «Первый Трест», — говорит Ильшат Байбурин. — Нами была проделана комплексная работа, в которой мы постарались отразить всю красоту архитектуры, концепции, которая была заложена шведскими архитекторами. Думаю, что каждый новый проект Первого Треста становится лучше, он становится каким-то особенным. Компания растет очень быстро в плане качества и проектирования, и каждый новый проект лучше предыдущего.
Стоит отметить, что в ЖК 8 NEBO будет реализована среда для развития дополнительных сервисов и культуры добрососедства в жилых комплексах — «Соседский центр». Он станет не просто местом встреч для соседей, а живым сердцем комплекса, наполненное энергией общения и творчества.
— На сегодня мы запустили первую очередь строительства, два литера, стоимость начинается от 3,7 млн рублей. Планировочные решения достаточно обширные, начиная от квартир с мастер-спальнями, с просторными холлами, панорамными остеклениями и ваысокими потолками. Для клиентов ГК «Первый Трест» будут действовать выгодные ипотечные программы банка-партнера и специальные условия на покупку недвижимости в ЖК 8 NEBO, — рассказала руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.
Презентацию жилого комплекса 8 NEBO от ГК «Первый Трест» посетили порядка 800 человек. Гостям представили общую концепцию проекта, его архитектурную составляющую, проектные решения.
ГК «Первый Трест» — один из лидеров рынка уфимского девелопмента. Компания была создана в 2016 году, и за время работы зарекомендовала себя как надежный застройщик и партнер, успешно сдав в эксплуатацию ряд знаковых объектов с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Среди них: ЖК Grand&Grand, ЖК «Новатор», Consul, ЖК «Уфимский Кремль», Клубные дома «Соты» и «Сенатор».
Группа компаний «Первый Трест» — один из крупнейших застройщиков Республики Башкортостан, проекты которой представлены жилой недвижимостью комфорт- и бизнес-класса, а также коммерческой недвижимостью.
ГК «Первый Трест» — это 15 построенных в историческом и географическом центрах города; более 500 000 кв. м введенных в эксплуатацию объектов. Внутренняя инфраструктура комплексов Первого Треста включает в себя детские, спортивные площадки, колясочные и велосипедные, помещения под социальные, коммерческие организации. Безбарьерная среда, безопасный двор и комплексное развитие территории — принципы, которых придерживается Первый Трест.
Продуманный выбор локации и грамотный подход к разработке продукта, контроль качества и финансовая стабильность — все это позволяет нам быть в числе первых по потребительским качествам и по объему строительства в Республике Башкортостан.