Красота, функциональность, безопасность: старт продаж ЖК 8 NEBO от ГК «Первый Трест»

ГК «Первый Трест» — один из лидеров рынка уфимского девелопмента. Компания была создана в 2016 году, и за время работы зарекомендовала себя как надежный застройщик и партнер, успешно сдав в эксплуатацию ряд знаковых объектов с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Среди них: ЖК Grand&Grand, ЖК «Новатор», Consul, ЖК «Уфимский Кремль», Клубные дома «Соты» и «Сенатор».