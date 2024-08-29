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Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе

Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе

29 августа 2024, 11:24
Фото: 1MI
Теперь в городе сожгут почти три десятка пар кроссовок за ₽184 176, сообщает пресс — служба судов РБ.

В Уфе разразился скандал вокруг магазина DESPORT, который был пойман на продаже обуви без необходимой маркировки. Судебные разбирательства, связанные с этим делом, показали, что в торговом зале находились 26 пар кроссовок общей стоимостью 184 176 рублей, но на них отсутствовала информация о производителе и других важных деталях.

Мировым судьей судебного участка №4 по Кировскому району было установлено, что на обуви не были указаны ни страна-изготовитель, ни юридический адрес продавца, ни даже дата изготовления. Этот факт стал причиной для привлечения АО «ОКТОБЛУ» — владельца магазина — к административной ответственности.

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Представитель компании признал свою вину и заверил суд о том, что после выявленных нарушений были проведены проверки всех товаров во всех магазинах сети. По его словам, все недочеты уже устранены, а контроль над поступающим товаром значительно усилен.

Суд вынес решение о наложении штрафа в размере 50 000 рублей и конфискации предметов административного правонарушения.

Отметим, что DESPORT появился на месте бренда Decathlon. Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России. Компания продала только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности, сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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