Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе

В Уфе разразился скандал вокруг магазина DESPORT, который был пойман на продаже обуви без необходимой маркировки. Судебные разбирательства, связанные с этим делом, показали, что в торговом зале находились 26 пар кроссовок общей стоимостью 184 176 рублей, но на них отсутствовала информация о производителе и других важных деталях.