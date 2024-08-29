Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Уфе разразился скандал вокруг магазина DESPORT, который был пойман на продаже обуви без необходимой маркировки. Судебные разбирательства, связанные с этим делом, показали, что в торговом зале находились 26 пар кроссовок общей стоимостью 184 176 рублей, но на них отсутствовала информация о производителе и других важных деталях.
Мировым судьей судебного участка №4 по Кировскому району было установлено, что на обуви не были указаны ни страна-изготовитель, ни юридический адрес продавца, ни даже дата изготовления. Этот факт стал причиной для привлечения АО «ОКТОБЛУ» — владельца магазина — к административной ответственности.
Представитель компании признал свою вину и заверил суд о том, что после выявленных нарушений были проведены проверки всех товаров во всех магазинах сети. По его словам, все недочеты уже устранены, а контроль над поступающим товаром значительно усилен.
Суд вынес решение о наложении штрафа в размере 50 000 рублей и конфискации предметов административного правонарушения.
Отметим, что DESPORT появился на месте бренда Decathlon. Французская сеть Decathlon не заявляла о намерении продать бизнес в России. Компания продала только 5 точек, которые не нужны ей для операционной деятельности, сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.