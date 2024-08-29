«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Итоги акции «Собери ребёнка в школу», организованной партией, и готовность школьных зданий к новому учебному году обсудили на заседании всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых учебных заведений.
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что в рамках программы капитального ремонта школ, реализуемой «Единой Россией» совместно с Минпросвещения, начиная с 2022 года к началу этого учебного года будут сданы почти 4,5 тысячи школ по всей стране. В этом году планируется сдать 406 объектов.
В числе лидеров по реализации программы выделяются республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенская и Рязанская области.
Врио секретаря генсовета также заявил, что поручение президента по строительству 1300 новых школ будет выполнено досрочно.
В качестве примеров успешного выполнения программы в регионах Владимир Якушев отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, а также Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.
Он также подчеркнул, что партия провела ежегодную акцию «Собери ребёнка в школу».
«Ежегодно мы оказываем адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей в подготовке к новому учебному году. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей, из которых 63 тысячи — в новых регионах», — отметил Якушев.
Депутаты и активисты партии «Единая Россия» помогли подготовить к началу учебного года 5,5 тысячи школ. В акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тысяч родителей.
Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что благодаря контролю «Единой России» по программе капремонта было приведено в порядок на 1000 объектов больше. Программа, реализуемая партией совместно с Минпросвещения, идёт с опережением графика.
Министр напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращаются «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины», сообщает официальный сайт партии ЕР.
Кравцов также подчеркнул, что развиваются программы воспитательной и патриотической работы, включающие поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели и проведение уроков «Разговоры о важном». Профориентация начинается с 6-го класса. Также проходят уроки «Россия — мои горизонты».
«На сегодняшний день в нашей республике по партийному проекту „Новая школа“ отремонтировано 140 зданий, в работе находится еще 31. Шесть из них откроются уже к первому сентября этого года, а 25 — к следующему учебному году.
Сегодня на совещании директора школ отчитались о выполненных работах. Радует, что практически во всех объектах капремонта однолетнего цикла готовность 99–100%. Средняя готовность по объектам-двухлеткам — 51,72%.
Очень хорошо работают в этом направлении в Стерлитамаке, где ремонтируются шесть школ. Единственная однолетка уже отчиталась о готовности принять учеников. В двух из двухлеток готовность более 60%, в остальных — по 40–42%. В школах сел Старобурново, Силантьево, Николаевка, Угузево, городов Бирск и Учалы готовность также 60–70%.
Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, «Партийный десант», в составе которого — депутаты различных уровней, представители общественности, родители. Особенно радует, что родители — самые главные заинтересованные лица — не остаются в стороне, относятся с пониманием и готовы оказать всяческую посильную помощь», — рассказал Айбулат Хажин, депутат Госсобрания Курултая РБ, региональный координатор федерального партпроекта «Новая школа».