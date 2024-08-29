«Единая Россия» обеспечила школьными наборами 240 тысяч детей по всей стране

Очень хорошо работают в этом направлении в Стерлитамаке, где ремонтируются шесть школ. Единственная однолетка уже отчиталась о готовности принять учеников. В двух из двухлеток готовность более 60%, в остальных — по 40–42%. В школах сел Старобурново, Силантьево, Николаевка, Угузево, городов Бирск и Учалы готовность также 60–70%.