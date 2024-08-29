Чистый чайник без накипи: лучшие домашние средства и методы очистки

Равномерно нанесите полученную пасту на внутренние и внешние стенки чайника, особое внимание уделите местам с наибольшими отложениями накипи.

после прошествия времени снимите пленку или крышку с чайника.

Используя чистую тряпку, губку или щетку для чистки, аккуратно очистите стенки чайника от остатков пасты. Обратите внимание на углы и труднодоступные места.

Тщательно промойте чайник холодной водой, чтобы удалить все остатки пасты и лимонной кислоты. Повторите промывку несколько раз, пока вода не станет чистой.