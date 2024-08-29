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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Бизнес Башкирии тонет в кредитах

Бизнес Башкирии тонет в кредитах

29 августа 2024, 12:37
Фото: 1MI
Индивидуальные предприниматели не справляются с задолженностями, соответствующую статистику приводит одна из коллекторский компаний.

С начала 2024 года ситуация с платежеспособностью индивидуальных предпринимателей в России ухудшилась катастрофически. В целом по стране объем просроченной задолженности увеличился на 60%, составив почти 66 миллиардов рублей. Аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» отмечают, что резкий рост неплатежей стал следствием аномального увеличения объемов кредитования в 2023 году — прирост составил целых 43%.

Башкирия тонет в кредитах
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Генеральный директор агентства Денис Аксёнов прокомментировал ситуацию следующим образом: «Предприниматели активно брали кредиты в 2023 году, что и стало причиной текущего кризиса. Мы наблюдали увеличение портфеля займов на фоне экономической нестабильности». Увы, эти действия обернулись для многих бизнесменов тяжелыми последствиями.

Ситуация с задолженностями в Башкирии

Республика Башкортостан оказалась среди регионов с наиболее значительным ростом просроченной задолженности — на 8 месте в статистике. За первые шесть месяцев 2024 года здесь было зафиксировано увеличение на 727 миллионов рублей. Это значение составляет целых 64% от общего объема долга по состоянию на начало года. Для сравнения, за весь 2023 год Республика показала менее заметный рост — всего на 43%.

Кемеровская область стала лидером по относительному приросту неплатежей — здесь показатели удвоились. В абсолютных величинах наиболее проблемными регионами стали Московская область (+2,5 миллиарда рублей), Москва (+2,3 миллиарда) и Краснодарский край (+1,6 миллиарда).

Как же выйти из этой сложной ситуации?

Эксперты советуют индивидуальным предпринимателям пересмотреть свои финансовые стратегии и обратить внимание на альтернативные источники финансирования. Также стоит рассмотреть возможность реструктуризации долгов и обращение к профессиональным консультантам для разработки плана выхода из кризиса.

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