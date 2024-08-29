Бизнес Башкирии тонет в кредитах

Республика Башкортостан оказалась среди регионов с наиболее значительным ростом просроченной задолженности — на 8 месте в статистике. За первые шесть месяцев 2024 года здесь было зафиксировано увеличение на 727 миллионов рублей. Это значение составляет целых 64% от общего объема долга по состоянию на начало года. Для сравнения, за весь 2023 год Республика показала менее заметный рост — всего на 43%.