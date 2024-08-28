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Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта

Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта

28 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI
По словам автора обращения, для этого нужно восстановить стадион, на котором проходили соревнования.

Денис из Салавата обратился к главе администрации Башкирии Радию Хабирову в социальных сетях с просьбой возродить любимый горожанами спидвей. По словам мужчины, ему сейчас 37 лет и он вырос на этом виде спорта. Соревнования и заезды проходили на стадионе «Строитель», который сейчас практически разрушен.

Денис отмечает, что деньги на его восстановление выделялись — и не раз, однако, куда они ушли — не понятно. Он также подчеркивает, что в Салавате выросли такие знаменитые мотогонщики как Эмиль Сайфутдинов, которого знает весь мир. Кроме него, также множество мальчишек прошли школу спидвея, которая воспитала в них мужество, любовь к технике и к своему родному городу. По словам мужчины, только жесткий контроль за ситуацией от имени Радия Хабирова поможет восстановить стадион и один из самых зрелищных технических видов спорта.

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