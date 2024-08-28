Хабирова просят возродить любимый народом вид спорта

Денис отмечает, что деньги на его восстановление выделялись — и не раз, однако, куда они ушли — не понятно. Он также подчеркивает, что в Салавате выросли такие знаменитые мотогонщики как Эмиль Сайфутдинов, которого знает весь мир. Кроме него, также множество мальчишек прошли школу спидвея, которая воспитала в них мужество, любовь к технике и к своему родному городу. По словам мужчины, только жесткий контроль за ситуацией от имени Радия Хабирова поможет восстановить стадион и один из самых зрелищных технических видов спорта.