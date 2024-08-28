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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:31

Вуз горит в Башкирии

Вуз горит в Башкирии

28 августа 2024, 09:27
Фото: МЧС РБ
На крыше филиала уфимского учебного заведения вспыхнул утеплитель, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Пожар на кровле здания в Стерлитамаке в Башкирии возник днем в среду, 28 августа. Кадры валящих в небо клубов черного дыма начали облетать соцсети. Пользователи начали строить предположения о том, что произошло, и высказывать беспокойство о безопасности людей. Причину происшествия назвали в МЧС Башкирии: на крыше здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила около десяти «квадратов»: ни жертв, ни пострадавших нет.

Известно, что возгорание возникло на кровле филиала уфимского вуза на проспекте Октября в Стерлитамаке. Пожарные стараются не допустить распространение огня. Причину возгорания утеплителя еще придется установить.

Фото: Моя Уфа| Новости
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Причину происшествия назвали в МЧС Башкирии: на крыше здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила около десяти «квадратов»: ни жертв, ни пострадавших нет.

Известно, что возгорание возникло на кровле филиала уфимского вуза на проспекте Октября в Стерлитамаке. Пожарные стараются не допустить распространение огня. Причину возгорания утеплителя еще придется установить.

Напомним, Стерлитамак в августе не сходит с лент оперативных служб. Так, в городе произошел недавно взрыв на газовой магистрали. В нем пострадали трое мужчин. Двое скончались, выжил один. Он остается под наблюдением врачей.

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