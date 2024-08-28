Вуз горит в Башкирии

Пожар на кровле здания в Стерлитамаке в Башкирии возник днем в среду, 28 августа. Кадры валящих в небо клубов черного дыма начали облетать соцсети. Пользователи начали строить предположения о том, что произошло, и высказывать беспокойство о безопасности людей. Причину происшествия назвали в МЧС Башкирии: на крыше здания загорелся утеплитель. Площадь пожара составила около десяти «квадратов»: ни жертв, ни пострадавших нет.



Известно, что возгорание возникло на кровле филиала уфимского вуза на проспекте Октября в Стерлитамаке. Пожарные стараются не допустить распространение огня. Причину возгорания утеплителя еще придется установить.