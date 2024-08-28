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Врач чудом оказалась на месте жуткого ДТП со «Скорой» в Уфе

Врач чудом оказалась на месте жуткого ДТП со «Скорой» в Уфе

28 августа 2024, 08:00
Фото: ГАИ Уфы
Реаниматолог ехала по улице Менделеева, когда там карета «Скорой помощи» столкнулась с легковушкой и перевернулась — врач бросилась спасать людей, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Минздрав Башкирии рассказал подробности аварии с участием кареты «Скорой помощи» в Уфе. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке Менделеева-Бакалинская в Уфе столкнулись «Скорая помощь» и «Рено Дастер». В аварии пострадали четверо человек — женщина и ребенок из иномарки и фельдшер и пациентка из «Скорой», госпитализированы были трое.

Оказалось, что одной из первых на месте жуткой аварии была реаниматолог Республиканской больницы имени Г. Г. Куватова Альфия Исмагилова. Женщина вечером во вторника ехала с детьми на своей машине. Она увидела аварию и без сомнений приняла решение остановиться и броситься на помощь пострадавшим. Врач оказала им первую помощь до прибытия коллег из «Скорой помощи».

— Благодаря её быстрой реакции и квалифицированным действиям, удалось стабилизировать состояние нуждающихся в помощи людей, — отмечают в региональном Минздраве.

Известно, что с места аварии в больницы Уфы увезли трое участников ДТП. Они получили разные травмы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пострадавшие остаются под наблюдением.

Для скорой в Уфе потребовалась ещё одна скорая
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Как сообщает СК Башкирии, начата доследственная проверка по факту ДТП с участием кареты «Скорой помощи». Пока ни ГАИ, ни СК РБ предполагаемого виновника ДТП не указывают. Вместе с этим из информации автоинспекции ясно, что карета мчала через перекресток со включенными проблесковыми маячками, но работала ли звуковая сирена, которая обеспечивает машине преимущество в движении, не указано.

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