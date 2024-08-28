Врач чудом оказалась на месте жуткого ДТП со «Скорой» в Уфе

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Минздрав Башкирии рассказал подробности аварии с участием кареты «Скорой помощи» в Уфе. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке Менделеева-Бакалинская в Уфе столкнулись «Скорая помощь» и «Рено Дастер». В аварии пострадали четверо человек — женщина и ребенок из иномарки и фельдшер и пациентка из «Скорой», госпитализированы были трое.
Оказалось, что одной из первых на месте жуткой аварии была реаниматолог Республиканской больницы имени Г. Г. Куватова Альфия Исмагилова. Женщина вечером во вторника ехала с детьми на своей машине. Она увидела аварию и без сомнений приняла решение остановиться и броситься на помощь пострадавшим. Врач оказала им первую помощь до прибытия коллег из «Скорой помощи».
— Благодаря её быстрой реакции и квалифицированным действиям, удалось стабилизировать состояние нуждающихся в помощи людей, — отмечают в региональном Минздраве.
Известно, что с места аварии в больницы Уфы увезли трое участников ДТП. Они получили разные травмы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пострадавшие остаются под наблюдением.
Как сообщает СК Башкирии, начата доследственная проверка по факту ДТП с участием кареты «Скорой помощи». Пока ни ГАИ, ни СК РБ предполагаемого виновника ДТП не указывают. Вместе с этим из информации автоинспекции ясно, что карета мчала через перекресток со включенными проблесковыми маячками, но работала ли звуковая сирена, которая обеспечивает машине преимущество в движении, не указано.