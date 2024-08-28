Врач чудом оказалась на месте жуткого ДТП со «Скорой» в Уфе

Минздрав Башкирии рассказал подробности аварии с участием кареты «Скорой помощи» в Уфе. Вечером во вторник, 27 августа, на перекрестке Менделеева-Бакалинская в Уфе столкнулись «Скорая помощь» и «Рено Дастер». В аварии пострадали четверо человек — женщина и ребенок из иномарки и фельдшер и пациентка из «Скорой», госпитализированы были трое.



Оказалось, что одной из первых на месте жуткой аварии была реаниматолог Республиканской больницы имени Г. Г. Куватова Альфия Исмагилова. Женщина вечером во вторника ехала с детьми на своей машине. Она увидела аварию и без сомнений приняла решение остановиться и броситься на помощь пострадавшим. Врач оказала им первую помощь до прибытия коллег из «Скорой помощи».