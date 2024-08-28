Волонтеры-нефтяники навестили особенных детей Уфы перед 1 сентября

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Под конец лета погода, наконец, порадовала по-настоящему теплой погодой, и поэтому вручение подарков к школе в уфимском Реабилитационном центре для детей было решено перенести на улицу. Даже привычные игры на площадке казались более веселыми — стоит ли говорить, как дети обрадовались, когда к ним вышел аниматор в костюме Симки, персонажа «Фиксиков». Увлекательное знакомство, танцевальные конкурсы и игры с огромными мыльными пузырями — ребята остались довольны, а небольшое мероприятие превратилось в настоящий праздник.
В завершение веселой встречи волонтеры вручили ребятам всё необходимое для сборов в школу: портфели, тетради, письменные принадлежности, альбомы, краски, пластилин и др. Многие из ребят, подопечных Реабилитационного центра, всего через несколько дней пойдут в первый класс, и эти подарки придутся как нельзя кстати.
Рашида, мама Адили, с видимым удовольствием играющей с остальными ребятами, поделилась, что такие акции действительно становятся для детей большими событиями, в том числе и потому, что помогают им в адаптации.
— У Адили проблемы с речью, и поэтому важно, чтобы она не замыкалась в себе и общалась с другими девочками и мальчиками. Сейчас мы ходим в Реабилитационный центр, восстанавливаем речь — дочка здесь не только лечится, но и развивается. Вообще она весьма активная — любит танцевать, очень спортивная — умеет сделать «колесо» или на шпагат сесть. При этом важно, чтобы она не теряла навыков коммуникации, тем более что скоро ей идти в школу, и важно, чтобы она не стеснялась говорить. И такие акции — конечно, очень хорошее в этом подспорье.
В числе волонтеров, которые решили свое свободное время посвятить детскому празднику, — Лилия Хусаинова, менеджер по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре «Уфанефтехима» (филиал «Башнефти»). Как рассказала Лилия, волонтерский проект «Платформа добрых дел» работает больше 10 лет — с 2011 года. Башкирские нефтяники традиционно проводят несколько волонтерских акций для детей и ветеранов, приуроченных к календарным датам — Новый год, День Победы и др., в том числе и нынешний «Подарок к школе».
— У нас несколько подшефных учреждений — всего около 700 детей. Мы ежегодно поздравляем ребят с Днем Знаний, дарим подарки, которые пригодятся им в школе, проводим мастер-классы и развивающие игры. Занимаюсь волонтерством уже не первый год — мне кажется, людям важно помогать: улыбаетесь вы — улыбаюсь и я. Это, конечно, море позитивных эмоций, счастливые лица детей, радость на душе.
— Сегодня я впервые участвую в такой акции как волонтер и очень этому рад. В конце концов, для меня это не так уж и много усилий, а для детей — настоящий праздник, событие, которое поможет ребятам перед школой, — добавляет другой волонтер «Башнефти» — Никита Краснов, электромонтер «Уфанефтехима».
Отметим, что подарки для детей нефтяники приобретают на собственные средства — среди них школьные принадлежности, спортивная форма и инвентарь, компьютеры, реабилитационное и спортивное оборудование и т. д. В этом году, помимо подарков для детей, Реабилитационный центр получил сертификат в книжный магазин — для пополнения и обновления детской библиотеки учреждения.
— Сейчас и родители, и сами дети заняты приятной заботой — подготовкой к школе. И в этом им помогает коллектив и руководство «Башнефти», входящей в «Роснефть». Эта акция входит в число мероприятий по социальной реабилитации детей, чтобы они приспособились жить в обществе. Это социализация, и она для таких детей особенно важна — они начинают контактировать друг с другом, учатся проявлять эмоции, — подчеркнул директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г. Уфы Равиль Минибаев.
Добавим, что среди подшефных социальных учреждений башкирских нефтяников — приют для детей и подростков (Шаранский район РБ), детский дом в с. Петровское (Ишимбайский район), Старобаишский детский дом (Дюртюлинский район), Тюменский специализированный дом ребенка, детский дом (г. Нарьян-Мар) и другие.