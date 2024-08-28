Волонтеры-нефтяники навестили особенных детей Уфы перед 1 сентября

— У нас несколько подшефных учреждений — всего около 700 детей. Мы ежегодно поздравляем ребят с Днем Знаний, дарим подарки, которые пригодятся им в школе, проводим мастер-классы и развивающие игры. Занимаюсь волонтерством уже не первый год — мне кажется, людям важно помогать: улыбаетесь вы — улыбаюсь и я. Это, конечно, море позитивных эмоций, счастливые лица детей, радость на душе.