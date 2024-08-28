Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньги

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
В Уфе пользователям коммунальных услуг вернули более ₽97 000 незаконно начисленных платежей. Переплачивали за ЖКХ долгое время жильцы многоэтажки по Транспортной, 50 в микрорайоне Инорс в Уфе.
Как выяснил надзорный орган, незаконные платежи начислялись с декабря 2021 по июль 2024 года. Только летом люди стали подозревать несоответствия и обратились в ведомство. Они обратились в ведомство с вопросом о применении корректной площади мест общего пользования при начислении платы по коммунальным услугам КР на СОИ. Их подозрения в конце концов подтвердились. Жильцам после вмешательства Госкомитета произвели перерасчёт.