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Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньги

Уфимцы переплачивали за коммуналку огромные деньги

28 августа 2024, 18:34
Фото: 1MI
Два с половиной года люди лишались существенных сумм за тарифы ЖКХ, сообщили в Жилстройнадзоре региона.

В Уфе пользователям коммунальных услуг вернули более ₽97 000 незаконно начисленных платежей. Переплачивали за ЖКХ долгое время жильцы многоэтажки по Транспортной, 50 в микрорайоне Инорс в Уфе.

Как выяснил надзорный орган, незаконные платежи начислялись с декабря 2021 по июль 2024 года. Только летом люди стали подозревать несоответствия и обратились в ведомство. Они обратились в ведомство с вопросом о применении корректной площади мест общего пользования при начислении платы по коммунальным услугам КР на СОИ. Их подозрения в конце концов подтвердились. Жильцам после вмешательства Госкомитета произвели перерасчёт.

Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подписали документ о повышении тарифов ЖКХ.

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#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#ЖКХ#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Коммуналка
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