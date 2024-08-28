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В Уфе станет меньше пробок

В Уфе станет меньше пробок

28 августа 2024, 13:34
Фото: Мэрия Уфы
В среду, 28 августа, в Уфе состоялось долгожданное открытие новой улицы, которая соединит один из микрорайонов с центром города, сообщает мэрия Уфы.

Улица Архитектора Рехмукова соединила микрорайон «Планета» с улицами Российской и проспектом Салавата Юлаева. Она протянулась на 456,9 метра и имеет две полосы движения. С обеих сторон расположены удобные тротуары, а также установлены дорожные знаки и светофоры для безопасного передвижения. Постройка была выполнена в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Мэрия Уфы

Так же, не обошлось без переустройства автобусной остановки на улице Комсомольской, что значительно улучшает транспортную доступность. Вдобавок к этому были обновлены сети водо- и газоснабжения, проведены силовые кабели и построена ливневая канализация, модернизировано наружное освещение.

Стоит отметить, что в этом году улица Архитектора Рехмукова не единственный объект инфраструктуры в районе: параллельно с ней была введена в эксплуатацию улица Мусы Гареева. Обе эти дороги обеспечивают проезд к жилым домам и новому Дворцу борьбы — важному спортивному объекту города. Возведение этих объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.

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Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра строительства Башкортостана, отметил, что еще пять лет назад жителям микрорайона «Планета» было сложно добраться до своих домов.

— Это современная дорога с освещением и тротуарами, которая будет служить долго не только жителям микрорайона, но и всему городу, — добавляет Артем Ковшов.

Так же новая улица носит имя Фариде Измайловиче Рехмукове, он был главным архитектором Уфы с 1965 по 1986 год. Именно он заложил основы многих известных объектов города, включая проспект Салавата Юлаева.

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