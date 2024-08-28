В Уфе станет меньше пробок

Стоит отметить, что в этом году улица Архитектора Рехмукова не единственный объект инфраструктуры в районе: параллельно с ней была введена в эксплуатацию улица Мусы Гареева. Обе эти дороги обеспечивают проезд к жилым домам и новому Дворцу борьбы — важному спортивному объекту города. Возведение этих объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.