В Уфе станет меньше пробок

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
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Updated Сегодня, 13:36
Улица Архитектора Рехмукова соединила микрорайон «Планета» с улицами Российской и проспектом Салавата Юлаева. Она протянулась на 456,9 метра и имеет две полосы движения. С обеих сторон расположены удобные тротуары, а также установлены дорожные знаки и светофоры для безопасного передвижения. Постройка была выполнена в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».
Так же, не обошлось без переустройства автобусной остановки на улице Комсомольской, что значительно улучшает транспортную доступность. Вдобавок к этому были обновлены сети водо- и газоснабжения, проведены силовые кабели и построена ливневая канализация, модернизировано наружное освещение.
Стоит отметить, что в этом году улица Архитектора Рехмукова не единственный объект инфраструктуры в районе: параллельно с ней была введена в эксплуатацию улица Мусы Гареева. Обе эти дороги обеспечивают проезд к жилым домам и новому Дворцу борьбы — важному спортивному объекту города. Возведение этих объектов приурочено к 450-летию основания Уфы.
Артем Ковшов, исполняющий обязанности министра строительства Башкортостана, отметил, что еще пять лет назад жителям микрорайона «Планета» было сложно добраться до своих домов.
— Это современная дорога с освещением и тротуарами, которая будет служить долго не только жителям микрорайона, но и всему городу, — добавляет Артем Ковшов.
Так же новая улица носит имя Фариде Измайловиче Рехмукове, он был главным архитектором Уфы с 1965 по 1986 год. Именно он заложил основы многих известных объектов города, включая проспект Салавата Юлаева.