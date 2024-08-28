Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии

Согласно материалам уголовного дела, все началось с того, что Уракаев напился. Как это часто бывает в таких ситуациях, конфликт не заставил себя ждать. Как считает следствие, после ссоры с бабушкой у молодого человека возникли личные неприязненные чувства к ней, что привело его к мысли убить свою родную бабушку.