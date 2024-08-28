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Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии

Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии

28 августа 2024, 12:51
Фото: Пресс-служба судов РБ
Верховный суд Республики Башкортостан начал разбирательство по делу Даниса Уракаева, обвиняемого в убийстве своей 85-летней бабушки, сообщает пресс-служба судов РБ.

Согласно материалам уголовного дела, все началось с того, что Уракаев напился. Как это часто бывает в таких ситуациях, конфликт не заставил себя ждать. Как считает следствие, после ссоры с бабушкой у молодого человека возникли личные неприязненные чувства к ней, что привело его к мысли убить свою родную бабушку.

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Итогом этой истории стало то, что после жестокой расправы над 85-летней женщиной подсудимый решил избавиться от улик. Он поместил тело своей жертвы в морозильную камеру и поспешил скрыться с места происшествия.

На судебном заседании Уракаев заявил ходатайство о предоставлении ему переводчика на безвозмездной основе. Это решение суда было воспринято как шаг навстречу обеспечению прав потерпевшей стороны и самого подсудимого — чтобы они могли свободно выражать свои мысли на родном или другом языке, которым владеют.

Судья принял решение отложить заседание до второй половины сентября 2024 года для обеспечения явки всех необходимых участников процесса.

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