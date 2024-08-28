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Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана

Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана

28 августа 2024, 09:17
Фото: 1MI
В соседнем регионе из-за вероятности атаки беспилотников временно закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска, сообщает ТАСС.

По сообщению представителей аэропорта Нижнекамска, днем в среду, 28 августа, направлявшиеся в Татарстан самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов. В перечне запасных аэродром оказались Ижевск, Самара и Уфа. На онлайн-табло взлетов и прилетов рейсов аэропорта «Уфы» данных о принятых перенаправленных из Татарстана самолетах нет. На момент публикации ожидается посадка регулярных рейсов из Сочи, Турции и Москвы.

Уфа экстренно посадит самолеты на Казань
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Напомним, аналогичная ситуация с обслуживаем рейсов на Казань произошла в Уфе в начале лета 2024 года. Тогда также казанский аэропорт приостановил на несколько часов работу из-за угрозы атаки вражескими БПЛА.

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