Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана

По сообщению представителей аэропорта Нижнекамска, днем в среду, 28 августа, направлявшиеся в Татарстан самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов. В перечне запасных аэродром оказались Ижевск, Самара и Уфа. На онлайн-табло взлетов и прилетов рейсов аэропорта «Уфы» данных о принятых перенаправленных из Татарстана самолетах нет. На момент публикации ожидается посадка регулярных рейсов из Сочи, Турции и Москвы.