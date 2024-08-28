Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По сообщению представителей аэропорта Нижнекамска, днем в среду, 28 августа, направлявшиеся в Татарстан самолеты экстренно перенаправили в столицы соседних регионов. В перечне запасных аэродром оказались Ижевск, Самара и Уфа. На онлайн-табло взлетов и прилетов рейсов аэропорта «Уфы» данных о принятых перенаправленных из Татарстана самолетах нет. На момент публикации ожидается посадка регулярных рейсов из Сочи, Турции и Москвы.
Напомним, аналогичная ситуация с обслуживаем рейсов на Казань произошла в Уфе в начале лета 2024 года. Тогда также казанский аэропорт приостановил на несколько часов работу из-за угрозы атаки вражескими БПЛА.