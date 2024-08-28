Ученые изучили ледяной керн с вирусами возрастом более 40 тысяч лет

Исследователи анализировали данные из разных слоев льда, каждый из которых принадлежит своему периоду. Самая молодая проба имеет возраст всего 160 лет, а самая старая — более 41 тысячи лет. Наибольшее разнообразие вирусов было обнаружено в слое, который относится к периоду около 11,5 тыс. лет назад, причем большинство из них не встречаются больше нигде на Земле.