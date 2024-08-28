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Ученые изучили ледяной керн с вирусами возрастом более 40 тысяч лет

Ученые изучили ледяной керн с вирусами возрастом более 40 тысяч лет

28 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
Палеоклиматологи извлекли ледяной керн с высоты шести тысяч метров в Гималаях, в котором сохранились вирусы, возраст которых составляет 41 тысячу лет.

Ученые смогли идентифицировать и описать около 1,7 тысячи вирусных геномов, что значительно превосходит ранее известные данные о вирусах, найденных в ледниках.

Как передает newkhakasiya.online, найденные вирусы не представляют угрозы для человека. Они поражали бактерии и не опасны для флоры и фауны, хотя в свое время существенно влияли на эволюцию и метаболизм экосистемы.

Исследователи анализировали данные из разных слоев льда, каждый из которых принадлежит своему периоду. Самая молодая проба имеет возраст всего 160 лет, а самая старая — более 41 тысячи лет. Наибольшее разнообразие вирусов было обнаружено в слое, который относится к периоду около 11,5 тыс. лет назад, причем большинство из них не встречаются больше нигде на Земле.

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